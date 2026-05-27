Un estudiante dejó en ridículo a Feinmann en vivo.

Eduardo Feinmann entrevistó este martes 26 de mayo a Francisco Pitrola, presidente del centro de estudiantes del Nacional Buenos Aires, debido a la toma que se efectuó en el colegio por el no cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El diálogo se dio durante el programa que el periodista conduce en A24 y en el cual le señaló al joven que "están cometiendo un delito" porque "tomar un colegio público es una cosa muy grave". Lejos de quedarse de brazos cruzados, Pitrola redobló la apuesta: "Ahora, yo te pregunto a vos, el Presidente no cumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario que se sancionó en el Congreso, poniendo por encima un decreto presidencial, ¿no está cometiendo un delito también?".

"El tema está en la Justicia ahora, habría que respetar los tiempos de la Justicia. Está en la Corte ahora", sostuvo Feinmann. "De todas formas, el Presidente debería cumplir la Ley de Financiamiento Universitario", repitió el alumno. "En eso estoy totalmente de acuerdo con vos, estoy de acuerdo en que lo tiene que cumplir, me pongo del lado de los estudiantes porque yo también fui uno y me recibí en la UBA", se jactó el trabajador de prensa.

El Nacional Buenos Aires fue tomado por los estudiantes.

Eduardo Feinmann quedó sin palabras ante el argumento de un estudiante

"Si el tema está en la Justicia, ¿no hay que respetar los tiempos de la Justicia? ¿O se cagan en la Justicia?", inquiso Feinmann. Esto terminó por agotar a Pitrola, quien sin caer en improperios le respondió con la mayor de las alturas: "No nos cagamos en la Justicia, pero la Corte no tiene plazos. El otro día se paró un preceptor a hablar en una asamblea y contó que gana 600.000 pesos. Yo no sé cuánto cobrás vos Feinmann, pero con 600.000 pesos no alcanza para nada. No alcanza para llenar un plato de comida y no nos podemos quedar esperando a ver si la Corte falla, porque la Corte no tiene plazos, tenemos que actuar ya y venimos agotando las medidas de lucha".

Sobre esto último, mencionó: "Marchamos el martes anterior, fuimos un montón y el Gobierno sigue sin cumplir la ley. Tuvimos un montón de marchas, las medidas de lucha están agotadas. Hay que empezar a tomar medidas más radicales porque la situación es límite. Este es un colegio histórico, que sacó un montón de dirigentes y personas importantísimas para la historia de la República Argentina, que se encargaron de transformar la realidad. Hoy en día los profesores no pueden llenar un plato de comida. Los profesores se están yendo a enseñar al sector privado, o directamente dejando la enseñanza. Hoy en día los profesores del Nacional Buenos Aires cobran un 30% menos que los docentes de los colegios de la Ciudad. Históricamente no fue así".

Tras lo expuesto, concluyó: "Esto demuestra que esto es un ataque estratégico a las universidades, porque el Gobierno lo que quiere es, al fin y al cabo, deteriorar la educación pública para eventualmente arancelarla. Nosotros, como estudiantes, nos vamos a encargar de que eso no pase. Si no defendemos nosotros la educación pública, no la defiende nadie. Y si tenemos que hacer una toma, vamos a hacer una toma, porque no podemos permitir que nuestros profesores no llenen un plato de comida".