Rubio dice que negociar el acuerdo con Irán podría llevar días mientras EEUU lanza nuevos ataques

Varias personas pasan en bicicleta junto a una valla publicitaria antiestadounidense que representa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el estrecho de Ormuz, en Teherán, Irán

El secretario de Estado de ​Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el martes que negociar un acuerdo con Irán podría "llevar unos días", alejando las esperanzas de un final inminente del conflicto, un día después de que fuerzas estadounidenses llevaran a cabo lo que Washington ‌describió como ataques defensivos en el sur de ‌Irán.

Rubio, que dijo que entre los objetivos de los ataques se encontraban embarcaciones que intentaban colocar minas y sitios de lanzamiento de misiles, señaló que el estrecho de Ormuz tiene que estar abierto "de una forma u otra".

"Los estrechos tienen que estar abiertos, van a estar abiertos de una forma u otra, así que tienen que estar abiertos", dijo Rubio a periodistas en su avión en Jaipur, India.

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A pesar de un alto el fuego en vigor desde principios de abril, el Comando Central de Estados Unidos dijo en un comunicado el lunes que había llevado a cabo nuevos ataques diseñados "para proteger a nuestras tropas de amenazas planteadas ​por fuerzas iraníes".

Irán dijo el lunes ⁠que había derribado un dron furtivo "hostil" utilizando un nuevo sistema de defensa aérea, informaron agencias de noticias iraníes, sin precisar ‌de dónde había venido.

Los ataques de Estados Unidos se produjeron mientras el principal negociador de Irán y ⁠su ministro de Asuntos Exteriores se encontraban en Doha para conversaciones con ⁠el primer ministro de Qatar sobre un posible acuerdo con Washington para poner fin a la guerra, que ya dura tres meses, dijo un funcionario informado sobre la visita.

Rubio dijo antes a periodistas en Nueva Delhi que Estados Unidos daría todas las ⁠oportunidades a la diplomacia para tener éxito antes de considerar si era mejor solucionar el problema de Irán "de ​otra manera".

Dijo que había "algo bastante sólido sobre la mesa", en referencia a las conversaciones sobre ‌la reapertura del estrecho y una "negociación muy real, significativa y ‌limitada en el tiempo sobre la cuestión nuclear".

En una larga publicación en Truth Social el lunes, el presidente de ⁠Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las conversaciones con Irán iban "bien", pero advirtió de nuevos ataques si fracasaban. "Sólo será un gran acuerdo para todos, o no habrá ningún acuerdo en absoluto", escribió.

En otra señal de las tensiones en la región, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo el lunes que Israel intensificaría los ataques contra la milicia Hezbolá, respaldada por Irán, en Líbano.

Poco después, ​el ejército israelí dijo ‌que estaba atacando infraestructura de Hezbolá en el valle de la Becá, en Líbano, y en otras zonas.

Israel y Líbano acordaron un alto el fuego a mediados de abril, pero Israel ha continuado realizando ataques aéreos que, afirma, son actos de autodefensa contra Hezbolá, que no fue parte de la tregua.

CONVERSACIONES EN DOHA

El funcionario informado sobre la visita de los iraníes a Doha dijo a Reuters que las discusiones se centraron en el ⁠estrecho de Ormuz y en las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido, mientras que el gobernador del banco central de Irán asistió para discutir la posible liberación de fondos iraníes congelados como parte de un acuerdo final.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, dijo antes que las cuestiones nucleares solo se negociarían después de que se acordara el acuerdo marco.

Trump ha dicho que su objetivo principal en la guerra es impedir que Irán desarrolle un arma nuclear con su uranio altamente enriquecido. Teherán ha negado sistemáticamente tener planes para hacerlo.

Baghaei dijo que el posible acuerdo con Irán no contenía detalles específicos sobre la gestión del estrecho de Ormuz, por ‌donde normalmente pasa alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo.

Irán no cobraría peajes a los barcos por pasar por el estrecho, pero habría un coste por servicios ofrecidos, como la navegación y medidas para proteger el medioambiente, dijo, en virtud de un protocolo que se acordaría con Omán, situado en la orilla opuesta de la vía marítima.

Citando una fuente diplomática de Oriente Medio, el diario japonés Nikkei informó de que Estados Unidos e Irán estaban discutiendo un plan para abrir el estrecho ‌unos 30 días después de alcanzar un acuerdo para poner fin a las hostilidades.

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero, apenas una veintena de buques han estado transitando por el estrecho de Ormuz, frente a los entre 125 y ‌140 diarios que lo hacían ⁠anteriormente.

El enfrentamiento ha provocado un repunte de los precios del petróleo y ha elevado los costos del combustible, los fertilizantes y los alimentos.

En las primeras operaciones asiáticas del martes, el crudo West Texas Intermediate ​de Estados Unidos subía ligeramente respecto al último precio negociado el lunes, pero acumulaba una caída del 5,5% frente al cierre del viernes.

Con información de Reuters