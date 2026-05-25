De qué trata y reparto de "The Boroughs: jubilación rebelde", la serie de 8 capítulos que es tendencia en Netflix

"The Boroughs: jubilación rebelde", en Netflix. (Crédito de foto: Netflix)

Netflix sumó a su catálogo la serie The Boroughs: jubilación rebelde, una propuesta que desafía los moldes tradicionales de la ciencia ficción al colocar a la tercera edad en el centro de la acción. La producción estadounidense, creada por Jeffrey Addiss y Will Matthews, cuenta con el respaldo de los hermanos Duffer, los cerebros detrás de Stranger Things, un detalle que se nota en su atmósfera cargada de misterio y nostalgia.

Durante ocho episodios de una hora, la serie combina el suspenso sobrenatural con una buena dosis de comedia, ofreciendo una mirada fresca donde las bicicletas de la adolescencia se cambian por carritos de golf, manteniendo intacto el espíritu de aventura y adrenalina frente a lo desconocido.

Una amenaza sobrenatural en el desierto

La historia transcurre en una apacible comunidad para adultos mayores en el desierto de Nuevo México, un refugio diseñado para el descanso que pronto se transforma en el escenario de un peligroso enigma. Todo comienza con la llegada de Sam Cooper (interpretado por Alfred Molina), un ingeniero viudo que no se adapta a las estrictas reglas del complejo residencial. La aburrida rutina del lugar se quiebra por completo cuando una presencia de otro mundo empieza a acechar a los lugareños con la intención de robarles lo único que les escasea: el tiempo.

Ante el avance de este horror, Sam debe unirse a un particular grupo de vecinos para intentar sobrevivir. La resistencia está integrada por Jack (Bill Pullman), un hombre carismático y amistoso; Renee (Geena Davis), una mujer de fuerte personalidad; y Judy (Alfre Woodard), quienes deciden tomar las riendas de la investigación cuando las autoridades ignoran el peligro. El elenco principal se complementa con las actuaciones de Clarke Peters y Denis O'Hare, conformando un grupo de héroes poco convencionales que aportan madurez y humor a la clásica lucha contra monstruos.

"The Boroughs: jubilación rebelde", una serie poco habitual de ciencia ficción. (Crédito de foto: Netflix)

Un universo en el desierto de Nuevo México

Esta tanda inicial de capítulos funciona como la primera temporada de la serie, dejando planteado un universo con suficiente potencial para expandirse. Aunque Netflix acostumbra a evaluar el rendimiento de la audiencia durante las primeras semanas antes de confirmar de forma oficial una renovación, el desarrollo de la trama y la fuerza de la producción sugieren que no es una miniserie. El final abierto de este ciclo deja los cimientos listos para una continuación que permita profundizar en los secretos ocultos del desierto de Nuevo México.