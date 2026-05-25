Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy lunes 25 de mayo 2026

Cuenta DNI.

La búsqueda de descuentos dejó de ser una estrategia ocasional para convertirse en una práctica cotidiana. Frente a un escenario económico donde cada compra requiere más planificación, las billeteras digitales empezaron a ocupar un lugar central en las decisiones de consumo de millones de personas.

En ese mapa de promociones, Cuenta DNI es una de las herramientas más utilizadas por usuarios del Banco Provincia. La combinación entre reintegros, descuentos segmentados y beneficios por rubros permite alcanzar, según estimaciones oficiales, un ahorro cercano a $150 mil mensuales, una cifra que incluso puede crecer si se suman promociones sin tope de devolución.

Qué descuentos de Cuenta DNI están activos este lunes 25 de mayo

Este lunes reúne varios beneficios que pueden combinarse durante la jornada:

Comercios de cercanía (incluye carnicerías, granjas y pescaderías)

20% de descuento de lunes a viernes.

Tope: $5.000 semanales por persona.

Se alcanza con consumos de $25.000.

Ferias y mercados bonaerenses

40% de descuento todos los días.

Tope: $6.000 semanales por persona.

Se alcanza con compras por $15.000.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes

40% de descuento todos los días.

Tope: $6.000 por semana.

Cuenta DNI.

Marcas destacadas

30% de descuento todos los días.

Tope: $15.000 por mes.

Librerías de texto

10% de descuento este lunes y martes.

Sin tope de reintegro.

Supermercado Día

10% de descuento exclusivo los lunes.

Sin tope de devolución.

Para jubilados, además, sigue vigente un 5% de descuento adicional en supermercados adheridos, con un tope unificado de $5.000, según la promoción correspondiente.

La novedad de mayo de Cuenta DNI: vuelven las cuotas sin interés

Uno de los cambios más relevantes del mes es el regreso de las tres cuotas sin interés mediante pagos NFC con tarjetas de crédito adheridas a Cuenta DNI. El beneficio funciona de lunes a domingo y aplica únicamente en comercios fuera del rubro alimentos.

La incorporación busca ampliar las posibilidades de ahorro hacia otros consumos como indumentaria, tecnología y artículos para el hogar.

Qué promociones no aplican este lunes

No todos los descuentos estarán disponibles durante el feriado:

Gastronomía: el beneficio del 25% funciona únicamente sábados y domingos.

el beneficio del 25% funciona únicamente sábados y domingos. Locales Full YPF: también aplica solo fines de semana.

también aplica solo fines de semana. Farmacias y perfumerías: descuentos exclusivos miércoles y jueves.

descuentos exclusivos miércoles y jueves. Supermercados del interior bonaerense: promoción activa martes y miércoles.

promoción activa martes y miércoles. Carrefour, La Anónima, Josimar y Toledo: beneficios habilitados desde el miércoles.

Algunos consejos para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI