Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy lunes 25 de mayo 2026

La búsqueda de descuentos dejó de ser una estrategia ocasional para convertirse en una práctica cotidiana. Frente a un escenario económico donde cada compra requiere más planificación, las billeteras digitales empezaron a ocupar un lugar central en las decisiones de consumo de millones de personas.
En ese mapa de promociones, Cuenta DNI es una de las herramientas más utilizadas por usuarios del Banco Provincia. La combinación entre reintegros, descuentos segmentados y beneficios por rubros permite alcanzar, según estimaciones oficiales, un ahorro cercano a $150 mil mensuales, una cifra que incluso puede crecer si se suman promociones sin tope de devolución.
Qué descuentos de Cuenta DNI están activos este lunes 25 de mayo
Este lunes reúne varios beneficios que pueden combinarse durante la jornada:
Comercios de cercanía (incluye carnicerías, granjas y pescaderías)
- 20% de descuento de lunes a viernes.
- Tope: $5.000 semanales por persona.
- Se alcanza con consumos de $25.000.
Ferias y mercados bonaerenses
- 40% de descuento todos los días.
- Tope: $6.000 semanales por persona.
- Se alcanza con compras por $15.000.
Universidades, eventos, entidades educativas y clubes
- 40% de descuento todos los días.
- Tope: $6.000 por semana.
Marcas destacadas
- 30% de descuento todos los días.
- Tope: $15.000 por mes.
Librerías de texto
- 10% de descuento este lunes y martes.
- Sin tope de reintegro.
Supermercado Día
- 10% de descuento exclusivo los lunes.
- Sin tope de devolución.
Para jubilados, además, sigue vigente un 5% de descuento adicional en supermercados adheridos, con un tope unificado de $5.000, según la promoción correspondiente.
La novedad de mayo de Cuenta DNI: vuelven las cuotas sin interés
Uno de los cambios más relevantes del mes es el regreso de las tres cuotas sin interés mediante pagos NFC con tarjetas de crédito adheridas a Cuenta DNI. El beneficio funciona de lunes a domingo y aplica únicamente en comercios fuera del rubro alimentos.
La incorporación busca ampliar las posibilidades de ahorro hacia otros consumos como indumentaria, tecnología y artículos para el hogar.
MÁS INFO
Qué promociones no aplican este lunes
No todos los descuentos estarán disponibles durante el feriado:
- Gastronomía: el beneficio del 25% funciona únicamente sábados y domingos.
- Locales Full YPF: también aplica solo fines de semana.
- Farmacias y perfumerías: descuentos exclusivos miércoles y jueves.
- Supermercados del interior bonaerense: promoción activa martes y miércoles.
- Carrefour, La Anónima, Josimar y Toledo: beneficios habilitados desde el miércoles.
Algunos consejos para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI
- Priorizá compras sin tope de reintegro: aprovechá al máximo beneficios donde podés gastar más sin límite de devolución.
- Usá los topes semanales con inteligencia: en supermercados del interior o ferias, tratá de concentrar compras grandes para alcanzar el tope y no “desperdiciar” porcentaje.
- Aprovechá comercios de cercanía: el 20% en negocios de barrio suele ser clave para compras rápidas y necesarias, con buen nivel de ahorro.
- Pagá siempre con la billetera virtual: asegurate de abonar con Cuenta DNI y no con tarjeta vinculada, porque si no, no se aplica el beneficio.
- Chequeá locales adheridos: antes de salir, confirmá qué sucursales participan para evitar perder el descuento.