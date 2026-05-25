Cruz Azul conquista título de fútbol mexicano con agónico gol de argentino Rotondi

Cruz Azul, uno de los clubes más populares del fútbol mexicano, conquistó el domingo ‌su décimo título tras ‌vencer 2-1 como visitante a Pumas UNAM en la final del torneo Clausura gracias a un gol del argentino Carlos Rodolfo Rotondi en los últimos minutos.

La "Máquina Celeste" de Cruz Azul sumó otro campeonato a los obtenidos en las temporadas 1968-1969, México 1970, 1971-1972, 1972-1973, ​1973-1974, 1978-1979, 1979-1980, ⁠y en los torneos Invierno 1997 y Guard1anes ‌2021.

En el partido, disputado en el estadio ⁠Olímpico Universitario de la Ciudad ⁠de México, Cruz Azul empezó presionando y estuvo cerca de lograr el gol con potentes disparos de Rotondi y ⁠Agustín Palavecino a los seis y nueve minutos, ​respectivamente, que fueron desviados por el ‌portero costarricense Keylor Navas.

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Pumas respondió ‌a los 29 minutos con un potente disparo ⁠de Rodrigo López que desvió el portero colombiano Kevin Mier.

Pumas siguió presionando y, dos minutos después, se puso en ventaja con un disparo del paraguayo Robert ​Morales ‌desde fuera del área tras un débil rechace defensivo.

Navas volvió a salvar su portería a los 39 minutos al desviar un peligroso remate de cabeza de Rotondi.

Morales estuvo cerca de anotar ⁠su doblete al final de la primera parte, pero Mier atajó el potente disparo del paraguayo.

Cruz Azul empató a los 54 minutos en una jugada donde el defensa español Rubén Duarte anotó en su propia portería cuando el balón le pegó en el cuerpo tras un rechace ‌del zaguero colombiano Álvaro Angulo.

Pumas se quedó con un hombre menos a los 92 minutos por la expulsión de Uriel Antuna, quien vio la tarjeta roja tras cometer fuerte falta a Jeremy Márquez.

Rotondi anotó el gol del ‌triunfo y del campeonato a los 95 minutos con un zurdazo de media vuelta dentro del área tras una serie de ‌rebotes defensivos ⁠y corrió a celebrarlo a las gradas con los aficionados del equipo.

En la última ​jugada del partido, Pumas se quedó con otro hombre menos cuando Ángel Rico vio la tarjeta roja tras cometer una fuerte falta a un adversario.

Con información de Reuters