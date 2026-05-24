Palpitando la final del Apertura: cómo salió el último cruce de River y Belgrano

Un partido que culminó con una clara diferencia en el marcador que seguramente sea difícil de ver en la final.

La final de la primera parte de la temporada 2026 expone que River Plate y Belgrano de Córdoba van a definir al mejor equipo del Torneo Apertura en una final que se disputará en la provincia de Córdoba en la tarde del domingo 24 de mayo a partir de las 15:30. En la previa, se desprende que no es la primera vez que los dos equipos se ven las caras en el marco del mismo campeonato. Un antecedente con un desenlace bastante contundente.

El encuentro se disputó en el estadio Monumental en el marco de la fecha 13 de la ronda de clasificación. Lo primero a detallar es que Eduardo "Chacho" Coudet ya se encontraba a cargo del plantel del Millonario, debido a que Marcelo Gallardo se marchó después de la victoria por 3-1 frente a Banfield en el final de febrero. Lo que permite entender que el equipo presentado en cancha para el duelo ante el Pirata puede que tenga cierta similitud al que se verá dentro de unas horas.

En lo que respecta a la crónica, se desprende que River se impuso de gran manera con un 3-0 frente a Belgrano, que fue producto de los dos goles que Tomás Galván marcó y el cabezazo de Facundo Colidio. Las estadísticas de la jornada señalan que el local remató 15 veces frente a tres del visitante, además de que dispuso de un 65% de posesión y contó con ocho tiros desde la esquina. Una superioridad más que notable.

No obstante, el marco de la definición del campeonato va a exponer que los dos equipos se cuidarán de gran manera porque cualquier error puede marcar un antes y un después en el partido. Algo que hace probable que la consagración del nuevo campeón no cuente con tantas emociones. Y más si existe la posibilidad de que el partido se estire al tiempo suplementario o la definición por penales.

Problemas con el operativo de seguridad

Al disputarse la final en la provincia de Córdoba, las autoridades locales manifestaron una gran preocupación no solo por la cantidad de público que se hará presente en las tribunas, sino por todos los hinchas que se acercarán a pesar de que no tienen una entrada en mano. Mucho más cuando los de Belgrano se encuentran a menos de 10 kilómetros del escenario donde se definirá al campeón.

“En Córdoba vamos a tener el inconveniente de que tenemos mucho más de 25 mil hinchas de Belgrano que van a querer entrar a la cancha, pero estamos trabajando con la gente del club y viendo la alternativa para que el resto de la gente que no podrá ingresar a la cancha tenga un lugar para verlo y pueda ser contenida”, expresó Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, en radio La Red.

“No deberían cruzarse nunca en la cancha, porque los pulmones son lo suficientemente amplios para que no suceda. Y posteriormente, todos los colectivos que vengan de River van a ser escoltados en cápsulas hasta la salida de Córdoba“, agregó. El funcionario cordobés señaló que se está desarrollando un megaoperativo que incluye la participación de la seguridad privada, UTEDyC, policía provincial y empleados municipales con el fin de reducir de gran manera los posibles focos de peligro y cualquier otro evento inesperado que pueda desarrollarse.