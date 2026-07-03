Quién es Andrew Redmayne, el arquero bailarín de Australia que quiere ser figura en el Mundial 2026

Adrew Redmayne inscribió su nombre en la historia de los mundiales el 13 de junio de 2022, cuando se convirtió en el héroe inesperado de la selección de Australia. En aquella jornada, el director técnico Graham Arnold lo envió a la cancha en el último minuto de la prórroga frente a Perú, reemplazando al capitán Mathew Ryan con el único propósito de afrontar la tanda de penales. Su particular estrategia, caracterizada por llamativos bailes sobre la línea de meta, descolocó a los ejecutantes sudamericanos: provocó el desvío de Luis Advíncula y contuvo el remate definitivo de Alex Valera para sellar el pasaje de los Socceroos a la Copa del Mundo.

Tras aquel hito que recorrió el planeta, el arquero continuó agigantando su figura en el fútbol de su país. Redmayne defendió el arco del Sydney FC hasta mediados de 2025, cerrando un ciclo histórico de ocho temporadas y media en el que sumó tres títulos de liga y se consolidó como el tercer futbolista con más presencias en la historia de la institución.

Posteriormente, concretó su regreso al Central Coast Mariners, club en el que había iniciado su etapa profesional. Lejos de encarar el tramo final de su carrera de forma pasiva, el experimentado guardameta completó una destacada campaña en el campeonato local, donde fue galardonado con la prestigiosa Medalla Mariners al mejor jugador del equipo, demostrando la vigencia de sus reflejos a los 37 años.