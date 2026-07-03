La increíble pared de frío que apareció en Córdoba durante la ola polar

Este fenómeno, que se observa como una nube alargada y baja, es conocido técnicamente como nube arcus.

En medio de la intensa ola polar que atraviesa gran parte del país, una particular formación en el cielo sorprendió a los habitantes de Ucacha, una localidad ubicada al sur de la provincia de Córdoba. Allí, el termómetro marcó una mínima de -3°C, y la imagen de una enorme “pared de frío” no pasó desapercibida.

Este fenómeno, que se observa como una nube alargada y baja, es conocido técnicamente como nube arcus. Se trata de una masa horizontal con forma de rollo que se genera cuando el aire frío y denso desciende violentamente dentro de una tormenta y golpea el suelo, extendiéndose hacia afuera. Ese aire frío empuja el aire cálido y húmedo que está adelante, obligándolo a subir rápidamente, donde el vapor de agua se condensa formando la nube característica.

¿Qué significa una pared de frío?

Más allá de su apariencia impactante, esta “pared de frío” no representa un peligro directo. Sin embargo, suele ser una señal de que se aproxima un frente con ráfagas fuertes, cambios bruscos de temperatura e incluso lluvia o tormentas eléctricas, lo que puede generar condiciones climáticas adversas en la zona.

En Ucacha, el frío se sintió con fuerza durante la madrugada y la mañana de este viernes, con temperaturas que apenas superaron los 5 grados durante el día. De acuerdo con las previsiones, recién a partir del lunes se notará un leve ascenso térmico, con máximas estimadas en 18 grados para el martes.

Alerta amarilla por frío extremo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo para casi todo el país, exceptuando las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Esta categoría de alerta indica un impacto leve a moderado en la salud, especialmente para grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Es importante tener en cuenta que la alerta naranja, más severa, representa un riesgo moderado a alto para la salud de estos mismos grupos, por lo que se recomienda tomar precauciones durante estos días de bajas temperaturas.

Así, mientras Córdoba y otras regiones del país soportan esta ola polar, fenómenos como la nube arcus nos recuerdan la fuerza y la dinámica del clima, que puede sorprender incluso a quienes están acostumbrados al frío intenso.