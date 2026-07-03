Revelaron al aire la verdadera razón de por qué Ian Lucas renunció a Por el Mundo.

El cantante y youtuber Ian Lucas de Mendonça renunció a Por el Mundo (Telefe), el programa conducido por Alejandro Wiebe (más conocido como Marley), mientras se encontraba realizando una cobertura especial por la Copa del Mundo 2026. En ese sentido, revelaron el motivo de su decisión al aire.

El ex participante de MasterChef dejó la conducción del ciclo debido a un viaje de trabajo a Turquía. Sin embargo, Telefe ya encontró a su reemplazo, una figura con mucha trayectoria y de confianza para el conductor.

Durante un programa en vivo de SQP, la panelista Pia Shaw anunció la salida de Ian Lucas y explicó: “Se va a Turquía por trabajo. Momi lo cubre hoy y después sigue Vicky Xipolitakis. Marley alquiló a la vuelta de lo de Nico Occhiato”. Estos cambios quedarán así hasta el fin del Mundial 2026, ya que Por el mundo se quedará durante toda la cobertura del torneo. Por otra parte, también reveló que Ian Lucas estará a cargo del programa MasterChef Kids, un formato que no se emite desde hace más de 11 años.

La programación de Por el Mundo Mundial 2026

Por el Mundo es un famoso programa de viajes y humor, conducido por Marley en el canal Telefe. Asimismo Marley viaja por diferentes países junto a un famoso invitado como Susana Giménez, Lali Espósito o figuras de las redes sociales.

Ahora, Telefe emite la cobertura de Por el Mundo Mundial 2026, acompañando el proceso de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá. El ciclo comenzó el 11 de junio rumbo al partido inaugural de la Copa del Mundo, iniciando el recorrido en México. Asimismo el conductor aprovecha su estadía en Estados Unidos y recorre junto al canal ciudades turísticas como Kansas, Dallas, los parques de Disney y las calles de Miami.