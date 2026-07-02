Yanina Latorre habló de la delicada situación de los hijos de la China Suárez.

La "China" Suárez y Mauro Icardi están atravesando una crisis sin precedentes. El final del vínculo laboral entre el futbolista y Galatasaray fue uno de los motivos, aunque el detonante más marcado fue el episodio en el boliche Tequila, donde el rosarino coqueteó con Ekaterina Ojeda sin escrúpulo alguno y hasta trascendió que habría pedido el número de la modelo para seguir conversando con ella.

Claramente, a la actriz no le gustó nada: abandonó "la casa de los sueños" y se fue a San Jorge hace ya varios días, dejando la relación en suspenso. Desde luego esto atrajo la atención de los medios de comunicación, así como también de los periodistas especializados en el espectáculo. Yanina Latorre, por ejemplo, brindó detalles sobre los acontecimientos y dio un detalle que muchos estaban pasando por alto: lo que ocurre con los más chicos, envueltos forzosamente en todo este ida y vuelta.

La delicada situación de los hijos de la China Suárez

Al respecto, Yanina expuso en historias de Instagram: “Un detalle no menor: Icardi sin club y los hijos de la nipona sin colegio. Qué desastre y qué egoísta. Ella nunca debería haberlos llevado. No se cambia el centro de vida de los chicos”. En esa misma línea, sostuvo que fueron “malas decisiones de mujeres egoístas", criticando duramente que haya "niños no escolarizados por perseguir al novio”.

La China Suárez y sus hijos en Turquía.

Por otro lado, reveló que "parte de la crisis de la nipona y el ex de Wanda es por el contrato de fútbol". Como mencionamos, el jugador de fútbol es ahora agente libre, por lo que puede que su futuro se aleje de Turquía y emprenda otros rumbos. Al margen de esta cuestión, Latorre opinó: "Atrevida, en esta banco a Mauro, ella se enoja con él por el tema del club. Señora, cuide a sus hijos y déjelos en sus colegios de siempre. Mauro no es el padre".