El sostenimiento del descuento en carnes se da en el marco de una fuerte apuesta de la banca pública bonaerense para julio.

Con la llegada de julio de 2026 y la inminente cercanía de las vacaciones de invierno, el Banco Provincia renovó la grilla de beneficios de su billetera digital Cuenta DNI. En esta oportunidad, la entidad confirmó que las carnicerías, granjas y pescaderías de barrio seguirán operando bajo el beneficio de comercios de cercanía, garantizando un alivio al bolsillo para la compra de alimentos esenciales durante los meses más fríos del año.

La ventaja clave para este rubro, que impacta de lleno en los más de 10 millones de usuarios de la aplicación, es la extensión de sus días de vigencia. La promoción permite ahorrar en los negocios de cercanía durante toda la semana hábil, de lunes a viernes, facilitando la organización familiar y evitando las habituales concentraciones de compras que suelen registrarse únicamente los fines de semana.

Para quienes busquen planificar los gastos del hogar durante todo el mes, el esquema de devoluciones quedó configurado de la siguiente manera:

Días de vigencia: De lunes a viernes (todos los días hábiles del mes).

De lunes a viernes (todos los días hábiles del mes). Porcentaje de ahorro: 20% de descuento abonando exclusivamente con la aplicación (a través de código QR o Clave DNI).

20% de descuento abonando exclusivamente con la aplicación (a través de código QR o Clave DNI). Tope semanal: El límite de devolución es de $6.000 por semana y por persona.

El límite de devolución es de por semana y por persona. Gasto máximo optimizado: Para recibir el reintegro máximo de $6.000, se debe realizar un gasto total de $30.000 semanales en los comercios adheridos.

Para acceder al descuento de forma automática y recibir la devolución en los plazos habituales de la banca pública, simplemente se debe realizar el pago en cualquier carnicería minorista, pescadería o granja que se encuentre adherida al programa. Un detalle fundamental que los usuarios deben tener en cuenta al momento de pasar por la caja es la naturaleza y el alcance de este beneficio.

Atención con el tope unificado: Al formar parte del rubro de "comercios de cercanía", el límite de $6.000 semanales es compartido. Esto significa que el tope se consume de forma conjunta entre todas las compras que realices de lunes a viernes, sumando no solo la carnicería o la granja, sino también el almacén, la fiambrería o la verdulería del barrio.

Al formar parte del rubro de "comercios de cercanía", el límite de $6.000 semanales es compartido.

Un mes de aumentos y promociones especiales por el receso invernal

El sostenimiento del descuento en carnes se da en el marco de una fuerte apuesta de la banca pública bonaerense para julio, mes en el que se incrementaron los topes de reintegro de las categorías más utilizadas y se incluyeron opciones exclusivas para el receso de invierno.

Dentro de las novedades para las vacaciones, Cuenta DNI sumará beneficios especiales en eventos culturales de gran convocatoria como la Feria del Libro Infantil y Juvenil y, por primera vez en la historia de la app, una promoción vinculada al rubro movilidad.

A su vez, se reconfiguró el esquema de dos de las promociones más demandadas por los usuarios: