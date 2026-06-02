Cuenta DNI: descuentos en carnicerías en junio 2026 y qué días ahorrar hasta 20%

Grandes beneficios en carnicerías con Cuenta DNI.

Cuenta DNI actualizó su esquema de promociones para este mes y vuelve a ofrecer importantes descuentos para sus usuarios en comercios de cercanía, supermercados, ferias, mercados bonaerenses, locales gastronómicos y otros rubros. Una oportunidad muy especial para intentar ahorrar algunos pesos en los consumos con la billetera virtual del Banco Provincia.

Entre las novedades más destacadas se encuentra el regreso del beneficio para la compra de garrafas, una promoción habitual durante la temporada invernal. Además, se incrementó el límite de reintegro semanal en comercios de barrio, uno de los descuentos más aprovechados por los usuarios de la aplicación, que pasó de $5.000 a $6.000. Pero el punto más atrapante siempre suele estar en los días en que se pueden aprovechar los descuentos en carnicerías.

Cuándo se puede aprovechar el descuento en carnicerías en junio 2026

En comercios de cercanía (que incluye carnicerías, granjas y otros negocios barriales) se brinda un 20% de descuento de lunes a viernes, con un nuevo tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $30.000 en consumos. Una novedad muy importante que puede ser muy útil en el cuidado del bolsillo de los usuarios en este sexto mes del año.

Otros descuentos y beneficios con Cuenta DNI

Cuenta DNI es la billetera virtual del Banco Provincia.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con $15.000 en consumos.

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con $15.000 en consumos. Nuevo beneficio en Garrafas: 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes. Se alcanza con $45.000 en consumos.

40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes. Se alcanza con $45.000 en consumos. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos.

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos. Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos. Tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos.

25% de descuento los sábados y domingos. Tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos. FULL YPF (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos. Este beneficio no aplica a la compra de combustibles.

25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos. Este beneficio no aplica a la compra de combustibles. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes, que se alcanza con $50.000 en consumos mensuales.

30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes, que se alcanza con $50.000 en consumos mensuales. Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro. Beneficio especial con tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI (para pagos sin contacto): hasta tres cuotas sin interés en comercios que no perteneces al rubro alimentos.

Qué descuentos habrá con Cuenta DNI en supermercados durante junio 2026

Entre las promociones que se brindan para junio aparecen descuentos semanales en supermercados y mayoristas, con días específicos según cada cadena. Los beneficios podrán utilizarse con pagos mediante QR o Clave DNI desde la aplicación.

Las promociones anunciadas son: