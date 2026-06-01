Irán suspende intercambio de mensajes con EEUU y podría bloquear el estrecho de Ormuz: Tasnim

Soldados israelíes cerca de vehículos militares en Líbano, vistos desde el lado israelí de la frontera entre Israel y Líbano

​La agencia de noticias iraní Tasnim informó el lunes que el equipo negociador de Teherán suspendió el ‌intercambio de mensajes ‌con Estados Unidos a través de mediadores debido a los ataques contra el Líbano, mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra con Irán, que ya dura tres meses.

La agencia dijo que Irán y el Frente de Resistencia, que incluye a sus aliados ​chiíes en Yemen, ⁠Líbano e Irak, han establecido un plan para ‌bloquear completamente el estrecho de Ormuz y ⁠activar otros frentes, incluido el ⁠estrecho de Bab el Mandeb, con el fin de "castigar" a Israel y a sus partidarios.

Si los hutíes, aliados de ⁠Irán en Yemen, abren un nuevo frente en ​el conflicto, un objetivo obvio sería ‌el estrecho de Bab el ‌Mandeb, frente a la costa de Yemen, un punto ⁠clave para el tráfico marítimo y un estrecho paso que controla el tráfico marítimo hacia el canal de Suez.

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"Una violación en un frente es una ​violación del ‌alto el fuego en todos los frentes. Estados Unidos e Israel son responsables de las consecuencias de cualquier violación", dijo el lunes el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, en ⁠X, refiriéndose a las operaciones israelíes en el Líbano.

La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero ha causado la muerte de miles de personas, principalmente en Irán y el Líbano. También ha provocado dificultades económicas a nivel mundial al hacer subir los precios de ‌la energía, ya que Irán cerró de facto el estrecho de Ormuz, una ruta de suministro vital a nivel mundial para el petróleo y el gas natural licuado.

"Los funcionarios y negociadores iraníes han hecho hincapié en el ‌cese inmediato de las agresivas y brutales operaciones militares del régimen sionista en Gaza y el Líbano, así como en ‌la necesidad de ⁠la retirada total del régimen de las zonas ocupadas en el Líbano, y no ​habrá conversaciones hasta que se satisfagan las opiniones de Irán y de la resistencia sobre este asunto", añadió Tasnim.

Con información de Reuters