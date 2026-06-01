Senado: el peronismo denunciará a Villarruel y Bullrich por excluirlo de las comisiones

El bloque justicialista en el Senado avanzará esta semana con una presentación judicial contra Victoria Villarruel y Patricia Bullrich por marginarlos en la composición de las comisiones en la Cámara Alta. La estrategia anticipada varias veces por los legisladores peronistas finalmente se ejecutará en estos días ya que el planteo legal está teniendo sus últimos retoques.

Desde el cambio en la composición de las bancadas por el impacto de las elecciones 2025, los senadores peronistas vieron mermar su poder de fuego ante la alianza antikirchnerista que logró Patricia Bullrich de 44 senadores de distintas fuerzas. De esta forma, si bien el peronismo es la fuerza con más bancas, quedan en minoría frente al conglomerado que suma al oficialismo libertario, el PRO, la UCR, federales y justicialistas disidentes. Este último grupo abandonó durante febrero el interbloque presidido por José Mayans en desacuerdo con la estrategia de no avalar la movida bullrichista pero que en los papeles lleva la firma de Villarruel. Es decir, nombrar de todas formas a los 3 representantes aunque correspondan 6.

“Nosotros vamos a las comisiones donde hay representación y se respeta”, explicaba a El Destape un peso pesado del peronismo parlamentario. Hasta ahora dejaron los lugares que les otorgaron vacantes, con la imposibilidad de emitir sus propios dictámenes en temas sensibles como la reforma laboral o participar del proceso de designación de jueces en curso.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La disputa por la representación

Desde diciembre y hasta ahora hicieron cálculos de distinto orden para determinar la cantidad de asientos que les sustrajeron. En algo coinciden todas las matemáticas, a Carolina Moisés la gratificaron muy bien por romper el espacio. “Le pagaron muy bien. Le corresponde 0.25, menos de media banca, a nosotros 2.4. En la bicameral de Inteligencia nos dieron 2 y en Acuerdos 1. Nos pasan por arriba, ellos ponen 14”, señala otro senador peronista.

Este esquema barrió con todas las tradiciones, usos y costumbres de la Cámara Alta. “Nunca pasó en la historia del Senado. Podés discutir un redondeo, eso nos pasó el año pasado pero no tienen riesgo en una comisión de 17 integrantes que nosotros tengamos 6, no modifica nada. Es una violación a la representación”, se queja una senadora kirchnerista. “Nos robaron 30 lugares solo en las comisiones permanentes. No nos dieron presidencia de ninguna”, completa. Según la aritmética justicialista debe haber 6 integrantes peronistas en comisiones de 17 miembros y 7 en las de 19.

El planteo judicial

La presentación judicial va por la inconstitucionalidad de las composiciones y pide una acción de amparo. “Judicializar no le conviene a nadie porque un día la tortilla se da vuelta y se habrá sentado un precedente”, analizan. De diciembre a esta parte muchas leyes sensibles pasaron por las comisiones. De dictarse la inconstitucionalidad de su composición, ¿qué validez tendrán los textos aprobados?

“Todo lo que surja de esta comisión es nulo porque tiene vicio de origen, porque nosotros no somos parte. Se quedaron con 30 lugares que le corresponden a la oposición”, respondió a esta pregunta la senadora Juliana Di Tullio en la comisión de Acuerdos el 26 de marzo.