Conexión neerlandesa de Curazao sugiere que el equipo no debe ser subestimado en el Mundial

FOTO DE ARCHIVO: Amistoso internacional - Escocia - Curaçao

​Curazao será el país más pequeño en competir en la Copa del Mundo, pero todos sus futbolistas provienen de los ‌Países Bajos, cuya selección tiene ‌una orgullosa historia en el torneo, lo que significa que no deben ser subestimados.

De los 26 jugadores seleccionados para la primera aparición de la nación caribeña en un Mundial, solo uno nació en la isla, pero Tahith Chong se marchó a los 10 años a los Países Bajos, donde nacieron los otros 25.

Curazao es una ​entidad autónoma de ⁠los Países Bajos, con una población de poco más de 150.000 ‌habitantes y una superficie de 442,89 kilómetros cuadrados.

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Todos sus ⁠jugadores son de nacionalidad neerlandesa, y ⁠fue en el norte de Europa, y no en el Caribe, donde se forjó su histórica clasificación.

Gran parte del mérito recae en el ⁠veterano entrenador Dick Advocaat, quien inicialmente rechazó el puesto porque ​la federación de fútbol de la isla estaba ‌lidiando con una crisis administrativa y ‌bajo el escrutinio de la FIFA.

Finalmente, asumió el cargo en ⁠enero de 2024 y comenzó a reclutar jugadores neerlandeses con raíces en la isla, lo que mejoró enormemente sus perspectivas.

Advocaat, que renunció al cargo en febrero debido a la enfermedad de su ​hija y cedió ‌las riendas a Fred Rutten para luego ser recontratado en mayo, tuvo que adaptar su propio enfoque, perfeccionado durante tres etapas como seleccionador de los Países Bajos.

En su currículum también destaca haber llevado a Corea del Sur al ⁠Mundial 2006.

Aunque al principio le molestaba que los jugadores bailaran y cantaran antes de los partidos, se dio cuenta de que no debía eliminar el espíritu caribeño del equipo, y declaró a periodistas que creía que esta era la mejor manera para que sus dirigidos alcanzaran un rendimiento óptimo.

"Empezamos a construir, pero volviendo primero a lo básico", explicó Advocaat.

"Nunca ‌tuvimos nada de qué quejarnos respecto a la pasión y el compromiso de esos chicos. Pero teníamos que sentar las bases, establecer la organización. Fue gratificante ver que esto se entendió rápidamente y dio resultados", agregó.

Un dramático empate sin goles a domicilio contra Jamaica en noviembre le ‌aseguró el primer puesto de su grupo y la clasificación, con un equipo que tratará de plantearle problemas a sus rivales del Grupo E: Ecuador, ‌Alemania y Costa ⁠de Marfil.

Pero Advocaat también es realista sobre sus perspectivas. "Hemos demostrado que somos difíciles de vencer", afirmó.

"Pero los ​rivales de este grupo son de otra categoría, por supuesto. Sabemos que será muy difícil, pero nada es imposible".

(Writing by Mark Gleeson in Cape Town; Editing by Christian Radnedge; Editado en español por Javier Leira)