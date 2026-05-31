Marcelo Culotta, nuevo presidente de San Lorenzo, habló de todo: "Hay que verlo campeón"

Marcelo Culotta, presidente de San Lorenzo, habló de todo.

El nuevo presidente de San Lorenzo, Marcelo Culotta, se refirió a todos los temas que les interesan a los hinchas y socios. Una vez consumada la victoria en las elecciones extraordinarias en el club de Boedo, con casi el 30% de los votos, quien integró la fórmula con Juan Manuel Campos aportó su visión acerca de los pasos a seguir en breve en la institución azulgrana.

Durante la entrevista con TyC Sports, Culotta precisó cuáles son sus objetivos hasta diciembre del 2027, cuando culminará su acortado mandato. De hecho, habló sobre la situación actual de la entidad, los desafíos deportivos, la vuelta a Boedo, las instalaciones, la deuda y su recorrido personal en el "Ciclón" hasta llegar a cumplir su máximo anhelo de ser el titular de la institución.

Culotta, nuevo presidente de San Lorenzo, habló de todos los temas

Su historia en el club

Mi relación con San Lorenzo de Almagro data desde hace casi 60 años, desde el momento en que nací, y como socio desde hace 50 años. En octubre de este año voy a cumplir 50 años como socio de San Lorenzo. Haberme criado en el barrio de Boedo junto a dos generaciones de sanlorencistas como mi abuelo y mi padre, quienes me enseñaron el camino de la grandeza de San Lorenzo de Almagro. Quienes me hicieron conocer Av. La Plata, el club, el Gasómetro. A partir de ahí mi amor por San Lorenzo desde mis primeros días de vida y para siempre, hasta la eternidad.

Todo lo que hice por el club, sobre todo en los últimos 20 años en los institucional, en lo social, también en lo cultural y en la parte política hicieron que tenga más amor por el club e hicieron que quisiera ayudar cada día más. Más allá de mi amor por el club, están mis acciones por el club, que es lo más importantes que uno le puede dejar a San Lorenzo de Almagro. Soy socio vitalicio y socio refundador, porque compré -como miles y miles de sanlorencistas-mi metro cuadrado para volver a Av. La Plata. Abonado al estadio Pedro Bidegain desde su inauguración en 1993. Toda una vida al lado de San Lorenzo, esté donde esté el club y pase lo que pase, más allá de todos los inconvenientes que tuvo San Lorenzo a lo largo de su historia -y sobre todo en los últimos 40 años. No importaba qué suceda: si salíamos campeón estuve, si volvíamos a Av. La Plata recuperando los terrenos estuve, en la inauguración del estadio Pedro Bidegain estuve.

Quiero ser presidente de San Lorenzo de Almagro porque es una forma de darle un plus a nuestro querido club, de cambiar un paradigma de una gestión y modelo de club que viene siendo vapuleado, pisoteado, desprestigiado y mal tratado por las diferentes dirigencias, sobre todo en los últimos 15 o 20 años. Mi amor por el club hace que esté comprometido, que haya gestionado. Sobre todo, ese trabajo que hay que hacer desde una gestión de gobierno para cambiar una matriz de gobierno justamente política, que no es la que los sanlorencistas queremos. No es respetada la historia de San Lorenzo de Almagro por las dirigencias que gobernaron San Lorenzo de Almagro en los últimos veinte años y mi deseo ferviente y mi amor por San Lorenzo es para sacarlo de esta situación, poderlo estabilizar y que comience a crecer.

El máximo sueño es ser campeón

"Mi mayor anhelo para San Lorenzo de Almagro, deseándole lo mejor como lo hice siempre, es que San Lorenzo pueda salir de esta situación. Primero equilibrando sus finanzas, estabilizando institucionalmente a San Lorenzo de Almagro: gestionando sus recursos, y, por supuesto, el potencial que tiene nuestro club, ese potencial hoy intangible que son los socios y socias de San Lorenzo. Hoy San Lorenzo no puede tener menos de 100.000 socios, apuntamos a que esos 60.000 que hoy tenemos se puedan incrementar.

San Lorenzo de Almagro tiene que salir de esta situación con buenos dirigentes, con una gran masa societaria, con una muy buena administración de sus recursos y su potencial. Y desde ya verlo campeón nuevamente, que no podemos aceptar que en una década San Lorenzo no haya salido campeón. Con todas las instalaciones y terrenos que tiene San Lorenzo de Almagro, tanto en Ciudad Deportiva como en Av. La Plata, buscaremos cristalizar ese club y que lo podamos hacer realidad, San Lorenzo necesita realidades y necesita acciones y no promesas. Necesita mucho trabajo, gestión y compromiso, con equipos de trabajo".

El plan con las instalaciones de San Lorenzo

Sabemos de la problemática y complejidad que tienen esos puntos y áreas de San Lorenzo de Almagro. San Lorenzo tiene que darle valor a la Ciudad Deportiva, donde pasan miles y miles de socios y socias de San Lorenzo de Almagro. Una infraestructura que, en lo lugar de crecer, en los últimos decreció sin poderle dar a los socios de San Lorenzo los servicios dignos que el socio se merece. Respecto de la infraestructura vamos a poner en valor distintas áreas de Ciudad Deportiva y le vamos a dar los que el socio merece.

En cuanto al Pedro Bidegain, ponerlo en valor como corresponde... Tener las adyacencias para que los socios lleguen al estadio sin tantos inconvenientes como los tiene ahora y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hizo oídos sordos a las presentaciones que hicimos a lo largo de los años, sobre todo después de 2018 y 2019 que nos comunicamos con los diferentes presidentes de la Comuna 7 dejando abandonada la zona. Más allá de lo que suceda en la Ciudad Deportiva, también nos importa lo que pasa en los alrededores, que es desde donde llegan los hinchas de San Lorenzo de Almagro.

Respecto a la vuelta a Boedo, auditar todos los documentos que hoy tiene San Lorenzo de Almagro para ver la complejidad y vialidad de construir lo que tanto queremos: las instalaciones del club y el estadio en Av. La Plata en un mediano y largo plazo correspondiente. Enfocándonos con un grupo de trabajo de profesionales que ya tenemos con arquitectos e ingenieros, la parte contable, la parte de marketing y todo lo que conlleva -a futuro- la construcción del estadio en Av. La Plata, teniendo en cuenta la responsabilidad hoy de lo que no podemos cumplir mañana, pero si desde el primer día empezar a trabajar en Av. La Plata y se pueda cristalizar lo que todos soñamos.

Los resultados oficiales de las elecciones presidenciales de San Lorenzo en 2026.

La idea con el fútbol profesional y las divisiones inferiores

Hicimos la presentación del espacio del fútbol profesional y juvenil, con Guillermo Franco como manager y Walter Perazzo como coordinador general, que tendrá a cargo las inferiores de San Lorenzo de Almagro (NdeR: También serán parte del proyecto Fernando Berón y Martín Saric). Sabemos el problema de infraestructura que tiene ese sector, ya tan antiguo, en Ciudad Deportiva. Hay que ampliar y remodelar el área para que los chicos de las inferiores tengan la infraestructura acorde al 2026 y no de los años 70’s como tenemos el edificio del fútbol juvenil en Ciudad Deportiva, emplazado en el ingreso por Av. Varela. Esas comodidades y esa infraestructura nos va a dar la posibilidad de formar todavía mejores deportistas. Sabemos los problemas que tenemos hoy y sabemos cómo resolverlos.

Los deportes federados

En los últimos años tuve la posibilidad de ser presidente del vóley (en ambas tiras, masculino y femenino) y del atletismo. Los problemas que tienen los deportes federados son muchísimos, desde la infraestructura a la estructura deportiva que tiene San Lorenzo con las dificultades que tiene. Sabemos perfectamente que eso, en gran parte, lo vamos a solucionar con los sponsors mencionados previamente, que van a sponsorear a todas las disciplinas de San Lorenzo y eso va a hacer que sean autosustentables las disciplinas del club como los deportes federados, deportes profesionales y los semiprofesionales también.

La situación actual de San Lorenzo

Los problemas que tiene San Lorenzo hoy día son muchísimos, hay muchos frentes abiertos que va a haber que atacar ni bien comencemos a gestionar en los primeros días de junio próximo, sobre todo el económico y financiero. Los deportes federados que tantos problemas en sus estructuras tienen. El fútbol profesional, hoy con 63 profesionales, un plantel muy amplio, pero no al nivel que deseamos que tenga nuestro club como grande del fútbol argentino. ¿Cómo lo resolveríamos? Con mucha gestión, administrando bien los recursos que vamos a generar desde nuestra gestión de gobierno, con una campaña de socios, con sponsors que ya tenemos en carpeta para sumar a San Lorenzo de Almagro y administrando bien, que es algo que no se hizo en los últimos años.

San Lorenzo en estos últimos cinco, casi seis años vendió por más de 50 millones de dólares y no estuvo bien administrado. Si se hubiesen administrado bien y no hubiese habido tantos negociados para dirigentes (que solo le dieron prioridad a sus intereses personal), representantes (que son los primeros que ganan con San Lorenzo cuando San Lorenzo es el primero que tiene que ganar en la venta de un jugador). Lo resolveríamos con grandes equipos de trabajo como los que tenemos en lo económico financiero, en lo legal, en los deportes federados y en toda la estructura que le vamos a dar a San Lorenzo de Almagro en lo que tiene ver con lo deportes federados y toda la estructura que le vamos a dar a San Lorenzo desde nuestra gestión ni bien termine la elección del 30 de mayo.