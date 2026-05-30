Otamendi a River: su contrato, cómo fue su primer día en el club y cuándo debuta

Nicolás Otamendi se convirtió oficialmente en nuevo refuerzo de River Plate este viernes 29 de mayo por la noche y el "Millonario" rompió el mercado de pases horas después de finalizar la primera mitad de la temporada. De esta manera, el defensor campeón de todo con la Selección Argentina cumplirá su sueño de vestir la "Banda Roja" a la edad de 38 años y lo hará una vez culminado el Mundial 2026 con Eduardo "Chacho" Coudet al mando. Cómo fue su primer día en Núñez, cúando puede debutar y los detalles de su contrato con el club de sus amores.

Otamendi es nuevo refuerzo de River: todo sobre su llegada al Millonario del Chacho Coudet

Desde la institución anunciaron al zaguero surgido en Vélez Sarsfield como nuevo refuerzo, pero primero tendrá que culminar su vínculo con el Benfica de Portugal que termina el 30 de junio. Una vez que esto suceda quedará libre y el 1° de julio pertenecerá a River más allá de que ya selló su arribo de manera oficial. Por supuesto, en ese momento estaría junto a la Selección Argentina en caso de seguir adelante en la Copa del Mundo, pero en su regreso al país se pondrá a las órdenes del DT.

Durante la tarde del viernes, el campeón de todo con la "Albiceleste" arribó a las instalaciones del Estadio Más Monumental después de hacerse la revisión médica correspondiente. Poco después firmó en la oficina del presidente Stéfano Di Carlo junto a este último y se tomó las fotografías correspondientes. Ni bien terminó lo protocolar compartió un breve instante con algunos hinchas adentro del recinto, hizo declaraciones y hasta se expresó en las redes sociales.

Nicolás Otamendi es nuevo refuerzo de River

Las primeras declaraciones de Otamendi como jugador de River

"Llegar a River es lo siguiente a un sueño. Estoy contentísimo de llegar al club del cual soy hincha. Hoy tengo la posibilidad de todavía ser más feliz vistiendo los colores y representar a River", esbozó Otamendi en diálogo con Radio La Red desde el Monumental. Posteriormente, el club compartió un video con él como protagonista y brindando declaraciones sobre sus sensaciones tras arribar a la institución de Núñez.

"Es un sueño hecho realidad, no veo la hora obviamente de poder jugar en este estadio. Hoy contentísimo de poder estar con esta camiseta que es la más hermosa. Una cosa es jugar con la Selección y otra con River", agregó desde las instalaciones del Monumental junto a Di Carlo. "Ganar lo que se juegue porque este club te exige eso. Aportar lo mío para que el club siga siendo más grande todavía. Que sea el inicio de algo muy hermoso", aseveró el zaguero en el posteo.

Cuándo puede debutar Otamendi en River

Todo indica que su presentación oficial en el verde césped tendrá lugar en la reanudación del fútbol argentino. De acuerdo a cómo le vaya al combinado nacional en la Copa del Mundo de la mano de Lionel Scaloni, el zaguero podría volver después del domingo 19 de julio y tan sólo una semana después comenzará el Apertura. Si esto sucede y Otamendi está disponible, podría debutar el fin de semanas del 26 del mencionado mes en el Monumental ante Barracas Central, con día y horario a confirmar.

Los números de Otamendi en su carrera