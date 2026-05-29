No lo tires ni gastes de más: el truco definitivo para convertir tu televisor viejo en un Smart TV

La posibilidad de transformar un televisor antiguo en un Smart TV ya no es exclusiva de algunos modelos. Hoy, cualquier pantalla con al menos un puerto HDMI puede acceder a funciones inteligentes y servicios de streaming, sin la necesidad de adquirir un dispositivo nuevo. Esta solución tecnológica permite extender la vida útil del equipo y aprovechar funciones inteligentes de manera sencilla.
Los dos tipos de dispositivos disponibles
El mercado ofrece dos formatos distintos según el presupuesto y las necesidades. Los sticks son pequeños dispositivos, similares a una memoria USB, que se conectan directamente a un puerto HDMI y quedan ocultos detrás de la pantalla. Ejemplos populares son el Google Chromecast y el Amazon Fire TV Stick. Estos equipos cuentan con sistemas operativos completos en un formato compacto y permiten instalar aplicaciones, navegar por menús interactivos y acceder a plataformas de video bajo demanda.
Las set-top boxes, como Apple TV y Roku Ultra, presentan un tamaño mayor y ofrecen capacidades de procesamiento más avanzadas. Para la mayoría de los usuarios, un stick es más que suficiente. Es más barato, más fácil de instalar y ocupa menos espacio. Las cajas son para quienes quieren más potencia, gaming o funciones avanzadas como múltiples salidas.
El paso a paso para configurarlo
El proceso completo lleva menos de diez minutos y no requiere conocimientos técnicos:
- Conectá el dispositivo al puerto HDMI libre de tu televisor. Si el stick necesita alimentación adicional, enchufalo a la corriente o al puerto USB del propio televisor —aunque la corriente da más estabilidad—.
- Encendé el televisor y usá el control remoto para seleccionar la entrada HDMI correcta, generalmente con el botón "Source" o "Input". Identificar el número del puerto utilizado es importante porque luego será necesario seleccionarlo usando alguno de los botones mencionados ("Source" o "Input") en el control remoto original del televisor.
- Seguí la guía de configuración que aparece en pantalla para conectarte al WiFi de tu casa e ingresar con tu cuenta —Google, Amazon o Apple, según el dispositivo—.
- Descargá las apps que uses: Netflix, YouTube, Disney+, Flow, DGO y cualquier plataforma disponible en la tienda del dispositivo.
Las opciones disponibles en Argentina
Google Chromecast con Google TV es la opción más integrada con el ecosistema Android y permite controlar la TV con comandos de voz a través de Google Assistant. Amazon Fire TV Stick tiene una interfaz visual clara, integración con Alexa y es especialmente fuerte para contenido de Prime Video. Roku es la alternativa más independiente: no favorece ningún ecosistema en particular y organiza todos los servicios en una sola pantalla. La instalación no exige demasiados pasos: conectar el dispositivo al HDMI, alimentarlo con energía, configurar el WiFi y ya está listo para usar.
Con cualquiera de estas opciones, una televisión de diez años con buen panel puede volver a ser el centro del entretenimiento del hogar sin gastar lo que costaría una pantalla nueva.