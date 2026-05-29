La nueva encuesta que miran todos: quién gana hoy en un balotaje entre Kicillof y Milei

Qué dice la última encuesta sobre un posible balotaje entre Javier Milei y Axel Kicillof.

Una encuesta nacional de la consultora Delfos proyectó distintos escenarios electorales de cara a las presidenciales de 2027. El resultado es consistente en todos los casos: Axel Kicillof se impone sobre Javier Milei, con diferencias que van de casi cinco puntos en primera vuelta a más de doce en un balotaje.

En el escenario 1, que enfrenta a Kicillof, Milei, Myriam Bregman y Juan Schiaretti, el gobernador bonaerense obtiene el 36,2% de las preferencias, contra el 31,4% del presidente. Bregman llega al 9,4% y Schiaretti al 3,9%. Un 10,4% votaría a otro candidato no incluido en la lista.

Cuando se incorpora a Mauricio Macri al escenario 2, Kicillof mantiene el primer lugar con 36,6%, mientras Milei baja a 29,2%. Macri y Bregman quedan prácticamente empatados, con 9,6% y 9,4% respectivamente.

En el escenario más amplio, con todos los candidatos posibles, Kicillof sigue al frente con 35,5% y Milei cae a 28,7%. Bregman obtiene 9,1%, Macri 8,8%, Victoria Villarruel 3,7% y Schiaretti 2,7%.

El balotaje: 12 puntos de diferencia

El dato más contundente del informe aparece en la simulación de segunda vuelta. En un balotaje directo entre Kicillof y Milei, el gobernador se impone con 48,8% contra 36,4%. Un 13,1% votaría en blanco.

La tendencia evolutiva muestra que esta ventaja de Kicillof se consolidó en los últimos meses. En marzo de 2026, la diferencia era de 8,5 puntos (46% a 37,5%). En abril trepó a 18,3 puntos (51,4% a 33,1%). En mayo se estabilizó pero se mantuvo amplia.

La caída de Milei en la intención de voto

El recorrido de Milei en las proyecciones electorales es uno de los indicadores más llamativos del informe. En enero de 2025, el presidente obtenía 43,8% en el escenario 1. En julio de ese año todavía alcanzaba 42,8%. Desde entonces, la caída fue sostenida: 34,2% en marzo de 2026, 29,6% en abril y 31,4% en mayo, con una leve recuperación que aún no revierte el deterioro estructural.

El oficialismo sigue competitivo pese al deterioro

Pese a los indicadores negativos, Delfos destaca que el oficialismo mantiene competitividad electoral. Milei conserva alrededor del 30% de intención de voto en primera vuelta, sostenido por una base ideologizada que valora el cumplimiento de promesas y la coherencia discursiva. El NPS (Net Promoter Score) del voto a Milei, sin embargo, llegó en mayo a -43, el peor registro desde que se comenzó a medir ese indicador. La encuesta fue realizada entre el 15 y el 19 de mayo de 2026, con una muestra de 2.689 casos y un margen de error de +/- 1,9%.