"Transformó el futuro": Insfrán conmemoró el 23° aniversario del Acta de Reparación Histórica firmada por Néstor Kirchner

En el marco del nuevo aniversario del Acta de Reparación Histórica, Formosa conmemoró este jueves los 23 años de la firma del acuerdo suscripto en 2003 entre el entonces presidente Néstor Kirchner y el gobernador Gildo Insfrán, un convenio que marcó un punto de inflexión en el desarrollo provincial. Desde el gobierno destacan que ese proceso permitió una expansión sostenida de la infraestructura y la inversión pública, y lo contrapusieron con el actual escenario nacional bajo la gestión de Javier Milei, atravesado por el ajuste y la paralización de la obra pública.

El Acta de Reparación Histórica de Formosa fue un acuerdo firmado en 2003 mediante el cual el Gobierno nacional reconoció que el país tenía una deuda económica y social con esa provincia debido a décadas de olvido y falta de inversión estatal. Bajo la justificación de que Formosa había quedado aislada y sin desarrollo por su condición de frontera, este pacto sirvió para enviar fondos federales masivos destinados a construir las obras básicas que faltaban, como rutas pavimentadas, escuelas, hospitales y redes de luz y agua.

A través de sus redes sociales, el gobernador Gildo Insfrán aseguró que, gracias a este acuerdo, "Formosa aceleró su avance con más obras, inclusión y oportunidades para todos los formoseños". "Hoy seguimos fortaleciendo y defendiendo este modelo de justicia social, desarrollo e igualdad de oportunidades para avanzar unidos hacia el futuro mejor que nos merecemos", concluyó el mandatario en su mensaje.

De acuerdo con datos difundidos por la provincia, en estos años se consolidó una red de infraestructura que incluye más de 2.600 kilómetros de rutas pavimentadas, 13.000 kilómetros de redes eléctricas y 2.500 kilómetros de fibra óptica. A esto se suman hospitales de alta complejidad, más de 1.500 establecimientos educativos entre construidos y refaccionados, y la ampliación de sistemas de agua potable en distintas regiones del territorio.

En materia económica, entre 2004 y 2016 el Producto Bruto Geográfico de Formosa creció un 52,6%, por encima del promedio nacional, según esos mismos informes oficiales. Además, la provincia sostiene niveles bajos de endeudamiento, con un servicio de deuda que representa el 0,5% del presupuesto 2025.

Conectividad, energía y cambios estructurales

Uno de los ejes más destacados del proceso fue la expansión de la conectividad digital. La instalación de más de 2.500 kilómetros de fibra óptica permitió incorporar a escuelas, hospitales y comunidades rurales a servicios de internet.

En paralelo, la ampliación de la red eléctrica y el desarrollo de infraestructura hídrica modificaron la capacidad productiva y el acceso a servicios básicos en zonas históricamente postergadas. Sobre esa base, el Gobierno provincial impulsa nuevas iniciativas como la planta Fermosa Biosiderúrgica, con una inversión estimada en 65 millones de dólares, además del Polo Científico y Tecnológico y programas de formación técnica vinculados a sectores estratégicos.

El aniversario también reavivó el contraste político con el gobierno de Javier Milei. Desde el oficialismo provincial sostienen que la actual etapa se caracteriza por el ajuste fiscal, la reducción del gasto público y la paralización de la obra pública. Ese cambio de orientación impacta en la ejecución de proyectos y en la dinámica económica, especialmente en provincias con fuerte dependencia de la inversión estatal en infraestructura.