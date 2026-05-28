Pamela David bancó a los estudiantes que defienden la educación y destrozó a Milei: "Tenemos"

Pamela David bancó a los estudiantes que defienden la educación y destrozó a Milei.

Pamela David sorprendió al pronunciarse a favor de las protestas estudiantiles y las tomas en colegios secundarios durante su programa en América TV. La conductora sostuvo que los reclamos por mejores condiciones educativas deben ser escuchados y llamó a la sociedad a acompañar a los jóvenes que se movilizan para defender la educación pública.

En medio del debate por las tomas de colegios y las protestas educativas, Pamela David reflexionó sobre cómo cambiaron las formas de manifestación social y defendió el derecho de los estudiantes a reclamar. "Cambiaron los tiempos. Tenemos que ayudar a buscar una solución. Ayudemos como sociedad", expresó la conductora televisiva.

En ese sentido, vinculó las actuales protestas estudiantiles con otras formas históricas de reclamo social en la Argentina. "Estaban cansados de los piquetes. Una de las banderas de campaña de todos los gobiernos ya es ‘cortamos los piquetes’. Los piquetes eran reclamos de gente que necesitaba ser escuchada", afirmó.

Pamela David bancó a los estudiantes que defienden la educación y destrozó a Milei.

Pamela David también reconoció que las protestas pueden generar molestias cotidianas, aunque remarcó que eso no invalida el reclamo de fondo. "Es un derecho reclamar", sostuvo. Luego agregó: "¿Te molesta porque vas a trabajar y no te dejan llegar? Te molesta. Es antipático". Sin embargo, la conductora cuestionó la reacción de parte de la sociedad frente a las movilizaciones estudiantiles. "Vos ves a las familias que hacen zapping cuando ven a los estudiantes reclamar, que quieren estudiar en condiciones dignas", señaló.

La pregunta final

Finalmente, llamó a acompañar a los jóvenes y defendió la necesidad de garantizar mejores condiciones para la educación pública. "¿De qué manera los acompañamos como sociedad para que los estudiantes sigan creciendo, sigan profesionales el día de mañana?", concluyó.