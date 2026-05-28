Ya está: Lionel Scaloni definió día y hora para dar la lista de la Selección Argentina del Mundial 2026

Scaloni decidió cuándo dará la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026.

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, ya definió el día y la hora en la que hará oficial la lista final de 26 jugadores para el Mundial 2026. Aún con varias dudas para muchos antes se conocer la nómina públicamente, el cuerpo técnico prefiere esperar hasta último momento por diferentes motivos.

De acuerdo con la información del cronista Martín Arévalo en Sportscenter (ESPN), el anuncio será el viernes 29 de mayo después de las 12 horas, ya que hay varios futbolistas disminuidos físicamente, a los que se esperará hasta última hora. Además, todavía hay partidos en disputa para algunos de ellos, como por ejemplo Leandro Paredes en Boca Juniors. El mediocampista de contención será titular y capitán en el choque determinante con Universidad Católica de Chile en La Bombonera, en el que el conjunto local está obligado a ganar para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Scaloni dará la lista el viernes 29 de mayo después de las 12: las principales dudas

Con los tres arqueros ya casi confirmados, la primera incógnita es si llevará un quinto central o no en la defensa. A juzgar por lo que decidió en la edición pasada en Qatar 2022, habrá un quinto zaguero y el elegido sería Marcos Senesi. La otra situación a resolver es la del lateral derecho, con Gonzalo Montiel con un pie afuera por el reciente desgarro sufrido en River Plate. Si no llegara "Cachete", se perfilan para reemplazarlo Nicolás Capaldo, Agustín Giay o Kevin Mac Allister.

De mitad de cancha hacia adelante, la cuestión es si el DT priorizará un volante o un delantero. En el caso de que haya más mediocampistas, pelean por uno o dos cupos Giovani Lo Celso, Máximo Perrone, Valentín "Colo" Barco y Franco Mastantuono. Si Scaloni prefiriera a un tercer centroatacante, José Manuel "Flaco" López tiene todos los boletos para estar en la Copa del Mundo. También puede ocurrir que efectivamente vayan los dos volantes y el delantero, por lo que en tal ocasión debería salir Senesi.

Los amistosos de la Selección Argentina previos al Mundial

Argentina vs. Honduras - Sábado 6 de junio a las 21 horas de Argentina. Argentina vs. Islandia - Martes 9 de junio, en horario a definir.

Scaloni decidió cuándo dará la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026: cómo ver los partidos