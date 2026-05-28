Final explicado de "Terrifier 3", la película de terror de gran éxito

"Terrifier 3" se toma la Navidad para perseguir y asesinar. (Crédito de foto: Dark Age Cinema)

Una de las sagas que revolucionó el cine slasher contemporáneo regresó con Terrifier 3, una entrega donde el sádico Art el Payaso cambia la noche de Halloween por las festividades navideñas. Dirigida por Damien Leone, la película de terror retoma la historia cinco años después de los caóticos eventos de la secuela. La heroína, Sienna Shaw intenta reconstruir su vida y superar el severo trauma mientras se hospeda en la casa de sus tíos.

Sin embargo, la paz dura poco: Art resurrecciona gracias a Victoria Heyes, la sobreviviente de la primera película que ahora funciona como un receptáculo demoníaco. Juntos desatan una masacre salvaje y desprovista de toda piedad en el tranquilo pueblo de Miles County, consolidando al payaso no solo como un asesino terrenal, sino como una fuerza sobrenatural imparable.

"Terrifier 3": el significado del crudo desenlace

El clímax de la película es una tortura psicológica y física absoluta. Art y Victoria emboscan a Sienna en la casa de su familia. Al despertar, la joven se encuentra atada a una silla, presenciando una escena grotesca: su tío Greg ha sido crucificado en la pared y su cabeza decapitada decora el árbol de Navidad. Victoria intenta quebrar la cordura de Sienna mostrándole una cabeza devorada por ratas, asegurando primero que pertenece a su prima Gabbie y luego a su hermano Jonathan. Cuando la pequeña Gabbie aparece con vida, se desata el enfrentamiento final.

Sienna recupera su espada mística, decapita a Victoria y apuñala brutalmente a Art contra la pared. Sin embargo, la sangre demoníaca de Victoria abre un portal directo al infierno en el suelo del living, succionando a Gabbie. Sienna intenta salvarla sosteniendo la espada, pero la niña cae al vacío, llevándose el arma consigo. El filme cierra con Sienna herida y prometiendo rescatar a su prima, mientras un maltrecho Art escapa en un colectivo. Este final explora la persistencia del trauma: el mal no se destruye fácilmente, opera como una infección cíclica que requiere el sacrificio de los inocentes y obliga a la protagonista a asumir un rol de guerrera celestial frente a demonios reales.

Art el Payaso en "Terrifier". (Crédito de foto: Dark Age Cinema)

El futuro de la franquicia: ¿habrá "Terrifier 4"?

Para el alivio y terror de los fanáticos, la historia no concluye con la tercera película ni se queda en una simple trilogía. El director Damien Leone confirmó que el guion de Terrifier 4 ya está prácticamente listo y que la próxima entrega funcionará como el gran final para la saga de Art el Payaso, en donde se explorarán sus orígenes en profundidad y resolverá la odisea de Sienna en el mismísimo infierno.