Charles Darwin, naturalista: "No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio"

"No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio". La frase resume las ideas de Charles Darwin en El origen de las especies (1859). Sin embargo, no se trata de una frase exacta del científico. En realidad, la cita fue popularizada en el siglo XX por el profesor de administración de negocios Leon C. Megginson, quien en 1963 parafraseó las ideas en un discurso académico. Con el tiempo, la síntesis fue tan poderosa que el mundo se la devolvió a Darwin como si fuera suya, en esencia, lo es.

En El origen de las especies Darwin argumentó con rigor científico que la naturaleza no premia la fuerza ni el cociente intelectual, sino la capacidad de adaptarse a las condiciones del entorno. En un mundo en constante cambio, como señala la frase los organismos que logran ajustar su comportamiento, su fisiología o su estrategia reproductiva son los que dejan descendencia. Los que no, desaparecen.

Quién fue Darwin: por qué la idea de adaptación definió su obra

Charles Robert Darwin nació el 12 de febrero de 1809 en Shrewsbury, Inglaterra, en el seno de una familia acomodada con tradición médica y científica. Estudió medicina en Edimburgo y teología en Cambridge, aunque ninguna disciplina lo apasionó tanto como la historia natural.

El punto de quiebre llegó en 1831, cuando embarcó como naturalista a bordo del HMS Beagle en un viaje que duraría casi cinco años y lo llevaría, entre otros destinos, a las islas Galápagos. Fue allí donde observó que especies similares variaban de forma sutil según la isla que habitaban, adaptadas a diferentes fuentes de alimento y condiciones geográficas.

Darwin cambió para siempre la teoría de la evolución con El origen de las especies

Sus observaciones, sumadas a años de lectura, correspondencia y experimentación, lo llevaron a formular la teoría de la selección natural: el mecanismo por el cual los individuos con variaciones favorables para su entorno tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse, transmitiendo esas variaciones a su descendencia. En 1859 publicó El origen de las especies, uno de los libros más influyentes de la historia de la ciencia.

La frase en el mundo de hoy

La idea de que sobrevive el más apto sigue circulando en la actualidad. En un contexto marcado por la aceleración tecnológica, la inteligencia artificial y la transformación del mercado laboral, la advertencia darwiniana suena más urgente que nunca. Los continuos avances tecnológicos y cambios de la modernidad han llevado a que los humanos tengan que adaptarse a una realidad completamente diferente.

La adaptabilidad, esa capacidad de leer el entorno, tolerar la incertidumbre y cambiar de rumbo sin perder la identidad, se ha convertido en la competencia más cotizada del siglo XXI, tanto en individuos como en organizaciones. Darwin lo vio en las tortugas y hoy lo vemos en cada disrupción que sacude una industria o en cada crisis que obliga a reinventarse. La lección sigue siendo la misma: no gana el más fuerte, sino que gana el que mejor se adapta al cambio.