Oscar Wilde, escritor: "Sé tú mismo, los demás puestos ya están ocupados"

"Sé tú mismo, los demás puestos ya están ocupados". Si bien la frase se atribuye a Oscar Wilde, no hay un texto firmado por el escritor donde aparezca de manera literal. Sí se entiende como una paráfrasis de ideas que recorren su obra: en sus ensayos, en sus comedias y especialmente en El retrato de Dorian Gray, donde el autor insistió una y otra vez en que la autenticidad era la mejor virtud de todas.

La frase se metió en el imaginario popular como síntesis perfecta de la filosofía de Wilde y resistió el paso del tiempo. Irónica, precisa y profundamente humana la cita atribuida a Oscar Wilde sigue apareciendo en remeras, biografías de Instagram y discursos universitarios con la misma vigencia que tuvo en el siglo XIX.

Oscar Wilde, el hombre que eligió ser auténtico ante todo

Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde nació en Dublín en 1854 en el seno de una familia intelectual y excéntrica. Estudió en Oxford, donde brilló tanto por su inteligencia como por su extravagancia deliberada, y se instaló en Londres para convertirse en uno de los escritores más relevantes de su época. Con obras como La importancia de llamarse Ernesto o El abanico de Lady Windermere, redefinió la comedia social y convirtió el ingenio en un arma filosófica.

Sin embargo, Wilde no solo predicó la autenticidad: la vivió con una coherencia que le costó todo. En 1895, en el pico de su fama, fue juzgado y condenado por "indecencia grave", fue condenado por ser homosexual en una Inglaterra victoriana que criminalizaba lo que no comprendía. Cumplió dos años de trabajos forzados en la prisión de Reading, experiencia que lo destruyó física y económicamente. Murió en París en 1900, solo y empobrecido, a los 46 años. Eligió ser él mismo hasta el final, y pagó un precio brutal por ello.

Por qué esta frase importa y resuena más que nunca hoy

En la era de los algoritmos y las redes sociales, donde cada perfil es una marca personal que muchas veces busca el like, la invitación de Wilde rompe la norma. Actualmente, se premia la performance de la autenticidad: prima la idea de mostrarse "real", pero de una manera cuidadosamente calculada.

"Sé tú mismo" no es un consejo de autoayuda de Wilde, sino un acto de resistencia. Implica aceptar que la originalidad incomoda, que la identidad propia no siempre es rentable y que construir una vida coherente con quién uno es puede tener costos reales. Por eso la frase no envejece, porque el mundo sigue prefiriendo que todos busquen ocupar el puesto de otro cuando la autenticidad es la mejor arma.