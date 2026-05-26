Zona Fría en PBA: el peronismo y radicalismo se aglutinan y ponen en agenda el tema

Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires

Tras la media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación -que elimina el régimen de Zona Fría y deja afuera del subsidio a un total de 77 distritos bonaerenses-, los intendentes que forman parte de la quinta sección electoral, principalmente los que integran la Costa Atlántica, se reunirán para hablar sobre el tema. En la misma sintonía, el bloque de diputados bonaerense “UCR + Cambio Federal”, pondrá en agenda la cuestión a través de un proyecto de resolución.

El sábado por la mañana, el gobernador Axel Kicillof advirtió que el recorte del régimen de “Zona Fría” podría hacer “impagables las facturas en pleno invierno”. Desde Tornquist, ciudad al sudoeste provincial, el termómetro marcaba 4 grados de temperatura, y el mandatario bonaerense denunció que la intención de eliminar los beneficios de Zona Fría responden a una mezcla de "crueldad e ignorancia" por parte del gobierno de Javier Milei.

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La quita de la tarifa diferencial afectaría a más de 3 millones de hogares en todo el país. Por tal motivo, Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell, encabezará este martes una “reunión urgente” en su distrito. “No al quite de Zona Fría”, indica la invitación a la que asistirán concejales, concejalas e intendentes del peronismo.

El objetivo será emitir un comunicado en conjunto y “unificar un proyecto para tratar en todos los Concejos Deliberantes”. Además, el objetivo será “delinear una estrategia en común para el día del tratamiento del proyecto en el Senado de la Nación”. La reunión será hoy a las 14 horas en el Hotel Parque Bonito, Villa Gesell.

La semana pasada, Barrera cruzó a Martín Yeza, ex intendente de Pinamar, quien años atrás pidió que se distrito “acceda” al beneficio de Zona Fría. “Martín, ayer levantaste la mano para quitarle la Zona Fría a miles de vecinos de la costa”, dijo a través de una publicación oficial en sus redes sociales. En ese mensaje, recordó su pasado como Jefe comunal de Pinamar, “opinaba otra cosa”. “Votaste contra tu gente. En política se pueden tener diferencias, pero hay límites que no se cruzan”, cerró el dirigente.

La Cámara de Diputados provincial pone el ojo en el tema

Este jueves a la tarde, la cámara baja bonaerense sesionará por primera vez en el año. Entre los diferentes proyectos se tratará uno del bloque “UCR + Cambio Federal” que declara la “preocupación” del escrito aprobado en el Congreso de la Nación que modifica el régimen de subsidios al gas natural y de Zona Fría. El proyecto lo firman el presidente del bloque, Diego Garciarena; y sus pares Silvina Vaccarezza y Matías Civale.

En el mismo se detalla “la necesidad de garantizar la continuidad de dicho régimen considerando las particularidades climáticas, geográficas y sociales de los municipios bonaerenses actualmente alcanzados por el beneficio”.

“La ampliación del régimen de Zona Fría significó el reconocimiento de una realidad histórica: vastas regiones bonaerenses presentan condiciones climáticas que generan un consumo energético significativamente superior al promedio nacional, especialmente durante los meses de invierno”, indica el proyecto. Y agrega: “Las bajas temperaturas, la elevada humedad y los fuertes vientos característicos de gran parte del territorio provincial incrementan de manera estructural la necesidad de calefacción en los hogares”.

Actualmente, la Ley N° 27.637 tiene a 77 municipios bonaerenses dentro del régimen de Zona Fría: 25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Benito Juárez, Bolívar, Bragado, Cañuelas, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Castelli, Chacabuco, Chivilcoy, Coronel Dorrego, Corone! Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Dolores, Florentino Ameghino, General Alvarado, Genera! Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, General Juan Madariaga, Generai La Madrid, General Lavalle, General Paz, General Pinto, General Pueyrredón, General Viamonte, General Villegas, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Junín, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobería, Lobos, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Monte Hermoso, Navarro, Necochea, Olavarría, Pehuajó, Pellegrini, Pila, Pinamar, Puan, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, Salliqueló, Salto, San Cayetano, Tandil, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas, Villa Gesell y Villarino. Tomando como referencia los datos del Censo 2022 son aproximadamente 3.358.515 habitantes.

Según explicaron desde el espacio de la UCR + Cambio Federal, “el espíritu de Zona Fría radica en reconocer que el consumo de gas natural no depende exclusivamente de la capacidad económica de los hogares, sino también de factores geográficos y climáticos que condicionan de manera objetiva la demanda energética”. De esta manera, “el gas natural no representa un consumo suntuario en las zonas alcanzadas por el régimen, sino un servicio básico indispensable para afrontar las condiciones climáticas propias de cada región”.