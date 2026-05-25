Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga, en la última semana de mayo 2026

Cuál es el plazo fijo que conviene colocar hoy

Los plazos fijos volvieron a mostrar movimientos en las tasas de interés durante la última semana de mayo y las diferencias entre bancos ya superan los cuatro puntos porcentuales. En un escenario de inflación todavía elevada y rendimientos reales ajustados, los ahorristas siguen de cerca qué entidad ofrece la mejor tasa para intentar maximizar la ganancia mensual de sus pesos.

Actualmente, el Banco Provincia encabeza el ranking entre las principales entidades financieras del país con una Tasa Nominal Anual (TNA) de 19,5% para colocaciones a 30 días. En el otro extremo aparece Banco Santander, que mantiene una de las tasas más bajas del sistema, con un rendimiento del 15% anual.

La baja de tasas impulsada en los últimos meses redujo significativamente el rendimiento del plazo fijo tradicional, que perdió atractivo frente a otras alternativas de inversión como billeteras virtuales, fondos money market y cuentas remuneradas. Sin embargo, continúa siendo una de las herramientas más utilizadas por quienes priorizan previsibilidad, simplicidad y bajo riesgo.

Qué plazo fijo conviene hoy

Cuánto gana hoy un plazo fijo de $1.000.000

Con una tasa promedio del mercado cercana al 17,5% anual, una inversión de $1.000.000 a 30 días genera actualmente intereses aproximados de $14.380. De esta manera, al finalizar el período, el ahorrista recibe un total cercano a $1.014.380 entre capital e intereses.

Aun así, distintos analistas advierten que el rendimiento mensual continúa quedando por debajo de la inflación esperada para mayo, lo que implica que el plazo fijo sigue ofreciendo tasas reales negativas en términos de poder adquisitivo.

Qué banco paga más tasa de interés

Las diferencias entre entidades financieras volvieron a ampliarse durante mayo y obligan a los usuarios a comparar cuidadosamente antes de constituir un plazo fijo.

Estas son las tasas que ofrecen actualmente los principales bancos para depósitos a 30 días:

Banco Provincia: 19,5% TNA

BBVA Argentina: 18,75% TNA

Banco Galicia: 18,25% TNA

Banco Macro: 18% TNA

Banco Nación: 17,5% TNA

ICBC Argentina: 17,5% TNA

Banco Credicoop: 17,5% TNA

Banco Ciudad: 17% TNA

Banco Patagonia: 16% TNA

Banco Santander: 15% TNA

La dispersión entre tasas refleja la estrategia de cada entidad para captar depósitos en pesos en un contexto donde el crédito todavía se mantiene limitado y los bancos compiten por liquidez.

Cuál es el plazo fijo que mejor paga

Por qué el plazo fijo perdió atractivo

La estabilidad cambiaria de las últimas semanas no logró devolverle al plazo fijo el protagonismo que supo tener en otros períodos de alta volatilidad. La combinación de inflación todavía elevada, tasas más bajas y mejores rendimientos en instrumentos de liquidez inmediata llevó a muchos ahorristas a migrar parte de sus pesos hacia billeteras virtuales y fondos comunes de inversión money market.

Además, desde la desregulación impulsada por el Banco Central, cada banco define libremente la tasa que ofrece por captar depósitos, lo que profundizó las diferencias entre entidades y volvió más dinámico el mercado de plazos fijos.