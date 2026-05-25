Selección de Canadá incluye a lesionado Davies en lista de convocados para concentración mundialista

Alphonso Davies, que sufrió una lesión en el tendón de la corva en las semifinales de la Liga de Campeones jugando para el Bayern Munich, figura entre los 32 futbolistas convocados para la concentración final de Canadá de cara al Mundial, anunció el lunes la federación local.
El grupo de jugadores entrenará en Charlotte, Carolina del Norte, durante toda la semana antes de que Canadá anuncie su lista oficial para la Copa del Mundo el viernes a las 2300 GMT.
"Estamos en los últimos días antes de anunciar la plantilla que representará a Canadá en un Mundial que se celebrará en casa, y la ilusión en este grupo es real", declaró el seleccionador canadiense Jesse Marsch en un comunicado. "Estamos tranquilos, concentrados y preparados para este momento".
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Los problemas de lesiones de Davies se han ido acumulando esta temporada y ya se perdió los amistosos contra Islandia y Túnez en marzo debido a una lesión muscular.
Su último revés se produjo durante la vuelta de las semifinales de la Champions ante Paris Saint-Germain hace casi tres semanas.
Tras la concentración, Canadá se dirigirá a Edmonton para recibir a Uzbekistán en un partido amistoso el 1 de junio, antes de enfrentarse a Irlanda en Montreal el 5 de junio, previo al Mundial.
Canadá debutará en el Mundial -que coorganiza con México y Estados Unidos- el 12 de junio contra Bosnia y Herzegovina en Toronto, seguido de partidos en Vancouver contra Qatar (18 de junio) y Suiza (24 de junio).
Con información de Reuters