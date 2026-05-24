Cerró una de las fábricas de pallets más importantes del de Argentina y 130 trabajadores quedaron en la calle

Una histórica fábrica de pallets cerró sus puertas.

130 trabajadores quedaron en la calle por el cierre de una de las fábricas de pallets más importantes del país y se suman a la larga lista de empleados despedidos producto de la crisis económica del gobierno de Javier Milei.

Sucedió luego de que el aserradero Linor SRL, confirmara el cese de sus operaciones en la planta de Azara, Misiones. La firma viene atravesando un complicado momento económico que se agravó en los últimos meses pese a ser proveedora de grandes firmas a nivel nacional.

En ese contexto los trabajadores reclaman que la empresa les debe sueldos y vacaciones y temen que no les paguen las indemnizaciones correspondientes.

El reclamo de los trabajadores

Por este motivo los operarios iniciaron una protesta frente a la planta y realizaron un bloqueo para que no se retire la maquinaria del lugar. Sospechan que se quiera realizar un vaciamiento del lugar y eso complique el cobro de lo adeudado.

Linor era una de las fábricas más importantes del sector, llegando a distribuir sus pallets a grandes compañías nacionales como Arcor, Quilmes, Loma Negra y Papel Misionero. También exportaba sus productos a Brasil. Sin embargo, según fuentes del Sindicato de Obreros de la Industria Maderera de Posadas (SOIMP), el conflicto de la firma lleva más de dos años y se debe tanto a problemas de las administración interna, como a la crisis del sector producto del momento económico que atraviesa el país.

"El personal reaccionó porque entiende que las máquinas son la única garantía de cobro que queda", señalaron desde el sindicato al medio Mundo Gremial. También marcaron que mientras parte del personal se encontraba de vacaciones, comenzaron movimientos de maquinaria dentro del predio misionero y detallaron que algunas máquinas ya habían sido retiradas y otras estaban listas para ser trasladadas.

En esa línea, también sostuvieron que la firma avanzaría hacia una presentación formal de quiebra, lo cual podría complicar aún más el pago de lo que les deben a los trabajadores. "Hay compañeros que no tienen para comer y otros con graves problemas emocionales por las deudas y la incertidumbre", aseguraron desde el sindicato y pidieron una mayor intervención estatal. Además advirtieron que de no tener una respuesta, profundizarán las medidas de fuerza.

Esto impacta de lleno en la localidad misionera de Azara, ya que se trata de un lugar pequeño cuya economía tiene como eje la actividad maderera y forestal y el cierre de Linor podría afectar a la cadena productiva y económica del lugar.