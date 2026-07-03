Los líderes de la OTAN se reunirán en Ankara con el objetivo de reducir la tensión con Trump

Varias personas pasan junto a vallas publicitarias instaladas para la próxima cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía

Los ​líderes de la OTAN se reunirán la próxima semana en Ankara, donde los europeos pretenden mitigar las desavenencias con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Irán y Groenlandia, ‌y demostrar que están dando un paso ‌al frente para defender el continente, mientras Washington recorta sus compromisos con la alianza.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dice que la reunión del próximo martes y miércoles demostrará que los europeos están cumpliendo sus promesas de aumentar el gasto en defensa para disuadir a Rusia de cualquier ataque, y que se firmarán acuerdos de armamento por valor de decenas de miles de millones de dólares.

También se espera que los líderes se comprometan a seguir financiando el suministro de armas ​para la lucha de Ucrania ⁠contra la invasión rusa. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, asistirá a una cena ofrecida por ‌el presidente turco, Tayyip Erdogan, quien también mantendrá conversaciones bilaterales con Trump.

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Los responsables ⁠europeos afirman que esperan que las sólidas relaciones de ⁠Trump con Erdogan y Rutte garanticen una cumbre sin contratiempos, pero no pueden estar seguros, dada la persistente tensión transatlántica por la guerra de Irán y las frecuentes críticas del presidente estadounidense a ⁠la OTAN.

En una publicación en Truth Social el jueves, Trump se quejó de que Estados ​Unidos estaba gastando dinero para proteger a los miembros de la ‌OTAN "sin obtener ningún beneficio a cambio".

Rutte y otros ‌líderes de la OTAN han insistido en que la alianza contribuye a la propia seguridad ⁠de Estados Unidos y que los europeos están atendiendo a las reiteradas peticiones de Trump de aumentar el gasto en su propia defensa.

RUTTE DICE QUE LOS EUROPEOS ESTÁN ASUMIENDO UNA MAYOR RESPONSABILIDAD

"La cumbre de la próxima semana se centrará en convertir el gasto adicional en capacidades operativas y en ​ampliar significativamente nuestras ‌industrias de defensa", declaró Rutte el miércoles en Berlín.

"La OTAN es, y siempre será, una alianza transatlántica, pero debemos reequilibrarla para mejor", añadió. "En estrecha colaboración con Estados Unidos, los aliados europeos y Canadá están asumiendo una mayor responsabilidad en materia de defensa convencional en Europa".

Rutte señaló el mes pasado que los miembros europeos de la OTAN y ⁠Canadá gastaron 90.000 millones de dólares más en defensa en 2025 que el año anterior, hasta alcanzar un total de más de 570.000 millones de dólares.

El año pasado, en La Haya, los líderes de la OTAN acordaron destinar el 3,5% del PIB a partidas fundamentales de defensa, como armamento y efectivos, para 2035, lo que supone un aumento respecto al objetivo anterior del 2%. También acordaron invertir un 1,5% adicional del PIB en inversiones más amplias relacionadas con la defensa, como el refuerzo de la ciberseguridad.

LOS EUROPEOS ESPERAN ‌QUE SE REPITA EL ÉXITO DE LA CUMBRE DE LA HAYA

Los responsables europeos esperan que se repita aquella cumbre, en la que Trump reafirmó el compromiso de EEUU con la alianza de 32 miembros y su pacto de defensa mutua del artículo 5, además de elogiar a sus homólogos.

Sin embargo, los últimos 12 meses han puesto a prueba gravemente la alianza, con Trump amenazando con arrebatar Groenlandia a ‌Dinamarca, también miembro de la OTAN, y luego librando una guerra contra Irán que ha sacudido la economía mundial sin consultar a los aliados europeos.

Estados Unidos también ha anunciado la retirada de tropas de Europa, ha ‌reducido las fuerzas que destina ⁠a los planes de defensa de la OTAN —incluidos un portaaviones, aviones de reabastecimiento, aviones de combate y drones— y ha puesto en marcha una revisión de ​seis meses de su presencia militar en el continente.

"La alianza sigue viva y coleando, pero un poco magullada", afirmó un diplomático europeo, que habló bajo condición de anonimato.

(Información adicional de Lili Bayer, Jonathan Spicer, Sabine Siebold, John Irish y Tuvan Gumrukcu; información de Andrew Heavens; editado en español por Patrycja Dobrowolska)