El DT de Argelia dice que su equipo pagó muy caro los errores cometidos ante Suiza

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Suiza contra Argelia

El seleccionador de Argelia, Vladimir Petkovic, dijo que su equipo había pagado muy ‌caro sus errores tras ‌caer derrotado por 2-0 ante Suiza el jueves, lo que supuso su eliminación del Mundial en dieciseisavos de final.

Suiza se adelantó en el minuto 10, cuando Breel Embolo marcó tras un rápido contraataque, y Dan Ndoye anotó el segundo justo después ​del descanso.

"No puedo ⁠decir necesariamente que sea culpa de la ‌defensa o del bloque defensivo en su ⁠conjunto, pero sin duda, en ⁠cuanto a la forma en que defendimos como equipo, nos han hecho pagar muy caro por ello", ⁠dijo Petkovic a los periodistas.

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"Cada vez que ​hemos cometido nuestro primer error, hemos ‌encajado un gol... El rival ‌tuvo tres ocasiones y marcó en dos de ⁠ellas. Tuvimos más oportunidades que ellos, pero, por desgracia, así son las cosas".

El técnico de 62 años, que lleva mucho tiempo vinculado al fútbol ​suizo ‌y estuvo siete años al frente de la selección nacional, dijo que el salto a la Copa Mundial supuso un gran reto para su equipo.

"Defendimos muy bien y no ⁠encajamos muchos goles antes del Mundial, pero aquí, en el torneo, el nivel ha sido muy alto, por lo que teníamos que haber estado un poco más precisos y ordenados, y adaptarnos un poco más a este nivel", explicó.

Petkovic se mostró satisfecho con el ‌rendimiento general de su equipo y señaló que, sencillamente, habían perdido ante el mejor equipo del encuentro.

"Ya fue un gran éxito volver a una competición como esta tras 12 años de ausencia. Y haber superado ‌la fase de grupos por segunda vez en nuestra historia, creo que también es un resultado excelente", dijo.

"Por supuesto, ‌queríamos llegar ⁠un poco más lejos, pero no hemos podido".

"Tenemos que aprender de las deficiencias ​que hemos mostrado, pero también hemos tenido un sinfín de momentos positivos en los partidos".

(Redacción: Philip O'Connor; Edición: Peter Rutherford; editado en español por Tomás Cobos)