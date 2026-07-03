El DT de Argelia dice que su equipo pagó muy caro los errores cometidos ante Suiza

El seleccionador de Argelia, Vladimir Petkovic, dijo que su equipo había pagado muy caro sus errores tras caer derrotado por 2-0 ante Suiza el jueves, lo que supuso su eliminación del Mundial en dieciseisavos de final.
Suiza se adelantó en el minuto 10, cuando Breel Embolo marcó tras un rápido contraataque, y Dan Ndoye anotó el segundo justo después del descanso.
"No puedo decir necesariamente que sea culpa de la defensa o del bloque defensivo en su conjunto, pero sin duda, en cuanto a la forma en que defendimos como equipo, nos han hecho pagar muy caro por ello", dijo Petkovic a los periodistas.
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"Cada vez que hemos cometido nuestro primer error, hemos encajado un gol... El rival tuvo tres ocasiones y marcó en dos de ellas. Tuvimos más oportunidades que ellos, pero, por desgracia, así son las cosas".
El técnico de 62 años, que lleva mucho tiempo vinculado al fútbol suizo y estuvo siete años al frente de la selección nacional, dijo que el salto a la Copa Mundial supuso un gran reto para su equipo.
"Defendimos muy bien y no encajamos muchos goles antes del Mundial, pero aquí, en el torneo, el nivel ha sido muy alto, por lo que teníamos que haber estado un poco más precisos y ordenados, y adaptarnos un poco más a este nivel", explicó.
Petkovic se mostró satisfecho con el rendimiento general de su equipo y señaló que, sencillamente, habían perdido ante el mejor equipo del encuentro.
"Ya fue un gran éxito volver a una competición como esta tras 12 años de ausencia. Y haber superado la fase de grupos por segunda vez en nuestra historia, creo que también es un resultado excelente", dijo.
"Por supuesto, queríamos llegar un poco más lejos, pero no hemos podido".
"Tenemos que aprender de las deficiencias que hemos mostrado, pero también hemos tenido un sinfín de momentos positivos en los partidos".
(Redacción: Philip O'Connor; Edición: Peter Rutherford; editado en español por Tomás Cobos)