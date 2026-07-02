Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este jueves 2 de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informa que hoy, jueves 2 de julio, no hay pagos programados para jubilados, pensiones ni AUH. Los beneficiarios que esperan saber cuándo cobro deben aguardar al inicio del calendario mensual.

El organismo recuerda que las fechas de cobro se organizan por terminación de DNI y comenzarán a partir de los próximos días hábiles.

Calendario en pausa

Hoy no corresponde el pago de ninguna prestación administrada por ANSES. Se recomienda consultar los canales oficiales para conocer el cronograma completo una vez que se reactive.