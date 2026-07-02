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Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 2 de julio

En VIVO - Actualizado hace 6 minutos

Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.

Hace 6 minutos

¿Soñaste con dos números? ¡Enterate cuánto pagan las 2 cifras y volvete millonario!

💰 ¿Cuánto pagan las 2 Cifras?

¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que si acertás las 2 cifras a la cabeza, ganás 70 veces lo apostado. Por ejemplo, si ponés $100, te llevás $7.000. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!

Hace 22 minutos

🍜 ¡Ya pasó el almuerzo, ahora viene la Matutina! Jugale al 15:00

⏰ Sorteo Matutina

¿Ya digeriste el puchero? Perfecto, porque después del almuerzo, a las 15:00 hs se juega la Matutina. Es el momento ideal para buscar un pálpito entre las miguitas del mantel. ¡A cruzar los dedos y que la suerte te acompañe este jueves 2 de julio!

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