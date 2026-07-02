Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 2 de julio

⏰ Sorteo Matutina

¿Ya digeriste el puchero? Perfecto, porque después del almuerzo, a las 15:00 hs se juega la Matutina. Es el momento ideal para buscar un pálpito entre las miguitas del mantel. ¡A cruzar los dedos y que la suerte te acompañe este jueves 2 de julio!