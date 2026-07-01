Warsh se estrena en la escena internacional con el problema de la inflación como desafío común

El presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, Kevin Warsh, entra a la sesión matutina del Foro del BCE, en Sintra, Portugal

El enfoque minimalista de ​la política monetaria del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, tendrá una audiencia internacional este miércoles, cuando comparta escenario con los principales responsables de bancos centrales del mundo, quienes comparten su lucha por reducir la inflación, pero adoptan una visión ‌más amplia sobre cuestiones como el cambio climático y tienen ‌interés en la batalla por la independencia de la Fed.

Warsh participará en una sesión de preguntas y respuestas que comenzará a las 1300 GMT en el foro económico anual del Banco Central Europeo (BCE) en Sintra, Portugal, donde compartirá escenario con la presidenta del BCE, Christine Lagarde, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y el gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem.

Los tres firmaron a principios de este año una carta sin precedentes en apoyo del expresidente de la Fed Jerome Powell en su batalla con el Gobierno del presidente Donald Trump por la independencia de la Fed, una cuestión que alcanzó un hito clave esta semana cuando la Corte Suprema de EEUU dictaminó que la gobernadora de la Fed ​Lisa Cook podía conservar su puesto a ⁠pesar del anuncio de Trump el año pasado de que la había destituido.

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Powell ha sido elogiado por sus homólogos como un baluarte en ‌esa lucha, considerada importante para mantener a la Fed como pilar de la estabilidad financiera mundial. Warsh, hasta ahora, ⁠se ha mostrado reacio a pronunciarse directamente sobre cuestiones como el intento de ⁠destitución de Cook o la presión legal ejercida contra Powell.

Trump eligió a Warsh para suceder a Powell, quien sigue siendo miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed. El nuevo presidente tomó posesión de su cargo a finales de mayo.

El miércoles será la primera aparición pública de ⁠Warsh, aparte de la rueda de prensa del 17 de junio que siguió a su primera reunión de política monetaria como ​presidente, en la que la Fed mantuvo las tasas de interés sin cambios y Warsh adoptó un tono ‌agresivo al comprometerse a alcanzar el objetivo de inflación del 2% del ‌banco central.

Sus comentarios de aquel día llevaron a los inversionistas a aumentar las probabilidades de que la Fed suba las tasas ⁠de interés ya en septiembre, lo que situaría al banco central estadounidense en una posición intermedia tras la reciente decisión del BCE de subir las tasas de interés y la reticencia de los responsables de los bancos centrales de Inglaterra y Canadá a endurecer la política monetaria, dada la debilidad de sus economías locales.

"Nos sorprendió el tono agresivo de Warsh", escribieron los analistas de Yardeni Research antes de una comparecencia en la que podrá ​afinar su mensaje o, ‌más probablemente, reiterar que está abandonando en la medida de lo posible por completo la práctica de las "orientaciones prospectivas".

La primera declaración de política monetaria emitida bajo la dirección de Warsh carecía de cualquier indicación sobre la posible evolución de las tasas, y en su rueda de prensa el nuevo presidente dijo que espera que ese enfoque aleje a los mercados de la información sobre las tasas, que, en su opinión, resta agilidad al banco central y merma la independencia de pensamiento de los inversionistas.

"ES IMPORTANTE ⁠QUE SEAMOS TRANSPARENTES"

Será un nuevo enfoque para la Fed, donde una cultura comunicativa sobre economía y tasas de interés ha llegado a considerarse parte de la rendición de cuentas pública y de una buena formulación de políticas.

Aunque algunos de los homólogos de Warsh, entre ellos Lagarde, también han reducido las indicaciones sobre las tasas, los analistas señalaron que Warsh, en su rueda de prensa, incluso evitó pronunciarse en profundidad sobre hacia dónde creía que se dirigía la economía, o cómo distintos acontecimientos podrían llevar a la Fed a reaccionar —una cuestión sobre la que sus colegas de la Fed parecen dispuestos a seguir hablando.

"Creo que es importante que seamos transparentes a la hora de comunicar cómo tomamos las decisiones", incluso manteniendo una mente abierta sobre los posibles resultados, dijo ‌la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, en una entrevista con la CNBC el martes, al margen de la conferencia de Sintra. "Si la inflación persiste y no veo que la política monetaria la frene, puede que tengamos que subir las tasas".

Aunque la inflación es un tema recurrente, al igual que los esfuerzos por descifrar la dirección de preocupaciones a corto plazo —como los precios del petróleo— y de acontecimientos a largo plazo —como la evolución de la inteligencia artificial—, Warsh ha afirmado que tiene previsto establecer límites firmes en torno a la actuación de la Fed.

Tras la reelección de Trump, Powell ‌redujo rápidamente la participación de la Fed en los esfuerzos de los bancos centrales mundiales por comprender y gestionar el impacto del cambio climático en el sistema financiero. Se trata de una iniciativa que algunos consideran lógicamente necesaria, dado el impacto que tienen las condiciones meteorológicas y el clima en el riesgo, ‌pero que algunos cargos electos republicanos ⁠de EEUU condenaron por considerarla "woke" y sesgada en contra de las empresas de combustibles fósiles.

Warsh ha sido uno de los críticos con la "ampliación de la misión" de la Fed, incluso cuando sus homólogos internacionales consideran que el cambio climático es ​un factor imposible de ignorar a la hora de comprender la economía.

"Si no se gestionan, estos efectos pueden suponer una amenaza para la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, así como para la seguridad y la solidez de las empresas que regulamos", afirma el Banco de Inglaterra en la sección dedicada al cambio climático de su página web.

Con información de Reuters