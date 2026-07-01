Lula aventaja al senador Bolsonaro en balotaje de elecciones presidenciales de Brasil, muestra sondeo

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ganaría una posible segunda vuelta en las elecciones presidenciales de octubre frente al senador opositor Flavio Bolsonaro, reveló el miércoles una encuesta de AtlasIntel/Bloomberg.
Según la encuesta, Lula obtendría el 48,8% de los votos en una segunda vuelta, frente al 42,3% de Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
En una encuesta realizada en abril, ambos candidatos estaban empatados al 48%.
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En un escenario de primera vuelta, Lula lideraría con un 46,3% de los votos, seguido de Flavio Bolsonaro con un 36,6%, Renan Santos con un 7,8%, Ronaldo Caiado con un 2,9% y Romeu Zema con un 2,0%, según la encuesta.
La encuesta de AtlasIntel/Bloomberg se realizó entre 4.999 personas entre el 26 y el 30 de junio; la encuesta tiene un margen de error de un punto porcentual en cualquier dirección.
Con información de Reuters