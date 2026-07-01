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Lula aventaja al senador Bolsonaro en balotaje de elecciones presidenciales de Brasil, muestra sondeo

01 de julio, 2026 | 09.52

El presidente brasileño, Luiz Inácio ‌Lula da ‌Silva, ganaría una posible segunda vuelta en las elecciones presidenciales de octubre frente al senador opositor Flavio Bolsonaro, reveló ​el ⁠miércoles una encuesta de ‌AtlasIntel/Bloomberg.

Según la encuesta, ⁠Lula obtendría ⁠el 48,8% de los votos en una segunda vuelta, frente ⁠al 42,3% de ​Flavio Bolsonaro, hijo ‌del expresidente Jair ‌Bolsonaro.

En una encuesta realizada ⁠en abril, ambos candidatos estaban empatados al 48%.

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En un escenario ​de ‌primera vuelta, Lula lideraría con un 46,3% de los votos, seguido de Flavio ⁠Bolsonaro con un 36,6%, Renan Santos con un 7,8%, Ronaldo Caiado con un 2,9% y Romeu Zema con un 2,0%, según ‌la encuesta.

La encuesta de AtlasIntel/Bloomberg se realizó entre 4.999 personas entre el 26 y el 30 ‌de junio; la encuesta tiene un margen de error ‌de un ⁠punto porcentual en cualquier dirección.

Con información de Reuters

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