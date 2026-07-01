Lula aventaja al senador Bolsonaro en balotaje de elecciones presidenciales de Brasil, muestra sondeo

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pronuncia un discurso durante una ceremonia en la que se anunciaron datos sobre la deforestación en la Amazonía, en Brasilia

El presidente brasileño, Luiz Inácio ‌Lula da ‌Silva, ganaría una posible segunda vuelta en las elecciones presidenciales de octubre frente al senador opositor Flavio Bolsonaro, reveló ​el ⁠miércoles una encuesta de ‌AtlasIntel/Bloomberg.

Según la encuesta, ⁠Lula obtendría ⁠el 48,8% de los votos en una segunda vuelta, frente ⁠al 42,3% de ​Flavio Bolsonaro, hijo ‌del expresidente Jair ‌Bolsonaro.

En una encuesta realizada ⁠en abril, ambos candidatos estaban empatados al 48%.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En un escenario ​de ‌primera vuelta, Lula lideraría con un 46,3% de los votos, seguido de Flavio ⁠Bolsonaro con un 36,6%, Renan Santos con un 7,8%, Ronaldo Caiado con un 2,9% y Romeu Zema con un 2,0%, según ‌la encuesta.

La encuesta de AtlasIntel/Bloomberg se realizó entre 4.999 personas entre el 26 y el 30 ‌de junio; la encuesta tiene un margen de error ‌de un ⁠punto porcentual en cualquier dirección.

Con información de Reuters