Ver Inglaterra vs. RD Congo en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Harry Kane contra Aaron Wan-Bissaka, dos de las grandes figuras de cada selección.

La Selección de Inglaterra buscará ratificar su condición de favorita cuando enfrente este miércoles 1 de julio a las 13 (hora argentina) a República Democrática del Congo, por los 16avos de final del Mundial 2026. El conjunto europeo llega a este encuentro tras una sólida fase de grupos en la que terminó líder y aparece como uno de los candidatos al título, mientras que el seleccionado africano intentará seguir escribiendo la página más importante de su historia futbolística.

El partido se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y pondrá cara a cara a dos equipos que recorrieron caminos muy diferentes para llegar hasta esta instancia. Los ingleses avanzaron tras sumar siete unidades en la fade de grupos, mientras que Congo consiguió la clasificación como uno de los mejores terceros tras una remontada inolvidable en la última jornada y un empate clave en el debut que le dio forma a su ilusión.

Por dónde ver Inglaterra contra Congo en el Mundial 2026 de manera legal

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El partido de Inglaterra y República Democrática del Congo de este miércoles a las 13 (hora argentina) se transmitirá por DSports, Personal Flow y Paramount+.

Cómo llegan a este encuentro Inglaterra y Congo

El equipo dirigido por Thomas Tuchel terminó en la cima del Grupo L con siete puntos. Debutó con un empate sin goles frente a Ghana, luego superó a Croacia y cerró la fase inicial con un triunfo por 2-0 sobre Panamá gracias a los goles de Jude Bellingham y Harry Kane. Esa victoria le permitió quedarse con el primer puesto y evitar un cruce de mayor exigencia en el inicio de la etapa eliminatoria.

Más allá de algunos pasajes irregulares, Inglaterra mostró la jerarquía de un plantel repleto de figuras. Harry Kane volvió a ser el referente ofensivo, mientras que Bellingham confirmó su gran momento con actuaciones decisivas en el mediocampo. A ellos se suman futbolistas como Bukayo Saka, Phil Foden y Declan Rice, quienes le aportan desequilibrio, dinámica y experiencia a un equipo que aspira a volver a disputar una final mundialista.

Inglaterra viene de vencer a Panamá.

República Democrática del Congo, por su parte, llega con la confianza por las nubes luego de conseguir una clasificación histórica. Tras empatar con Portugal y caer ajustadamente frente a Colombia, necesitaba vencer a Uzbekistán en la última fecha para seguir con vida. Lo logró con una remontada por 3-1, impulsada por un doblete de Yoane Wissa y otro tanto de Fiston Mayele, resultado que le permitió avanzar como uno de los mejores terceros del certamen.

El entrenador Sébastien Desabre destacó la fortaleza mental de un plantel que trabaja junto desde hace varios años y aseguró que la preparación para enfrentar a Inglaterra comenzó inmediatamente después de sellar la clasificación. El técnico cuenta con varios de sus futbolistas compitiendo en el fútbol inglés, un aspecto que puede resultar útil para diseñar el plan de juego frente a uno de los candidatos al título.