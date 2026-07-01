Inglaterra vs. Congo: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de los 16vos de final del Mundial 2026 según la IA

Inglaterra vs. RD Congo: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de los 16vos de final del Mundial 2026, según la IA

La Selección de Inglaterra y su par de República Democrática del Congo se enfrentarán este miércoles 1 de julio desde las 13 hs (horario argentino) en el imponente Atlanta Stadium. Se trata de uno de los cruces claves del Mundial 2026, ya que tiene eliminación directa y define quién se enfrentará a en el próximo encuentro.

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel llega después de un destacado desempeño en la fase de grupos, donde lideró la zona, mientras que el conjunto conducido por Sébastien Desabre, una de las grandes sorpresas del torneo mundial, buscará dar un golpe histórico dentro del Mundial 2026.

Inglaterra vs. Congo en el Mundial 2026: quién gana el partido, según la inteligencia artificial

Tras analizar el desempeño reciente, el valor de las plantillas y el rendimiento individual, la inteligencia artificial definió que el ganador del partido será Inglaterra. Las probabilidades estadísticas otorgan un 71% de victoria para el combinado europeo, un 18% de opción de alargue a penales y apenas un 11% para una sorpresa africana.

El marcador exacto más probable, según los modelos predictivos, de la IA es un 2 a 0 a favor de los británicos. Así, el conjunto consolidaría su pasaje a los octavos de final.

La Selección de Inglaterra es la favorita a ganar el partido de este miércoles, según la IA

Al evaluar las individualidades de ambos planteles, se destaca la jerarquía del ataque británico con Harry Kane, que ya acumula tres gritos en la Copa del Mundo, y Jude Bellingham, conductor del mediocampo con dos goles y una asistencia; son las principales cartas de desequilibrio.

Sin embargo, RD Congo posee un bloque defensivo sumamente físico liderado por Chancel Mbemba y futbolistas muy habituados al ritmo de la Premier League inglesa como Yoane Wissa (autor de un doblete ante Uzbekistán) y Aaron Wan-Bissaka, lo que empareja tácticamente el rigor físico del compromiso.

La simulación matemática del partido proyecta que durante el partido Inglaterra asumirá el control de la posesión del balón en un 62%, intentando desgastar las líneas defensivas congoleñas. No obstante, las transiciones rápidas de los "Leopardos" representan una amenaza latente para la zaga central de los "Tres Leones".

El vencedor de esta serie se enfrentará en los octavos de final nada menos que con México, la sorprendente Selección local que superó con claridad por 2-0 a Ecuador en el estadio Azteca de la capital. Con los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez en el primer tiempo, el combinado dirigido por Javier "Vasco" Aguirre es una de las sensaciones del torneo, en el que mantiene la valla invicta luego de cuatro compromisos.