Inglaterra enfrenta una dura prueba ante RD Congo tras una fase de grupos sin mucho brillo

Mayele, de la República Democrática del Congo, celebra tras el partido la clasificación de su selección para las fases eliminatorias del Mundial

Inglaterra aún no ha alcanzado su máximo rendimiento en el Mundial y, tras una fase de grupos disputada sin ‌grandes riesgos, el partido de ‌dieciseisavos de final contra la República Democrática del Congo deja poco margen de error ante a un equipo animado por haber llegado ya más lejos de lo esperado.

La selección inglesa de Thomas Tuchel derrotó con dificultad a Panamá por 2-0, lo que le aseguró el primer puesto del Grupo L y, en el papel, un camino más sencillo en las ​eliminatorias. Sin embargo, el rendimiento ⁠sigue siendo motivo de preocupación.

Inglaterra se vio obligada a conformarse con ‌un frustrante empate sin goles ante Ghana, y volvió ⁠a sufrir durante más de una hora ⁠frente a Panamá antes de que Jude Bellingham y Harry Kane le dieran la victoria. A medida que avanza el torneo, otros jugadores tendrán ⁠que dar un paso al frente.

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Desde su victoria inicial 4-2 ​sobre Croacia, Inglaterra ha dado muestras de falta ‌de imaginación, escasa amenaza ofensiva y ‌la falta de contundencia que se espera de los aspirantes al ⁠título. El miércoles en Atlanta no habrá lugar para la complacencia.

La República Democrática del Congo terminó como el tercer clasificado mejor posicionado en la tabla, un equipo que estuvo a punto de quedar eliminado, ​pero que habrá ‌salido reforzado tras superar la fase de grupos.

Su victoria 3-1 sobre Uzbekistán era un partido que tenía que ganar sí o sí, y tras encajar un gol tempranero, le costó revertir el marcador hasta que le cobraron un penal en ⁠la medianía del segundo tiempo.

El equipo de Sébastien Desabre jugó con dos delanteros frente a Uzbekistán. Sin embargo, ante Inglaterra es casi seguro que volverá a la formación de cinco en defensa, que ya utilizó en el empate 1-1 con Portugal y en la derrota 1-0 ante Colombia.

Es probable que Inglaterra recupere al mediocampista clave Declan Rice en la oncena inicial, pero persisten ‌los problemas en el lateral derecho.

Reece James se perdió la victoria ante Panamá por una lesión en el tendón de la corva, y su sustituto, Jarell Quansah, tuvo que abandonar el terreno de juego por una lesión de tobillo. Se espera que Djed Spence sea titular frente a los congoleños.

Para ‌la República Democrática del Congo, este Mundial ya es un éxito y una redención respecto a su única participación anterior.

En 1974, cuando el país aún se ‌llamaba Zaire, la ⁠eliminación fue rápida tras registrar tres derrotas, en las que no lograron marcar ningún gol y encajaron 14, nueve ​de ellos en la derrota ante Yugoslavia.

Al ganador le espera un puesto en octavos de final frente al ganador del partido del martes entre México y Ecuador.

Con información de Reuters