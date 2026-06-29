La fiesta de la música llega a Buenos Aires: la grilla completa de República Folklore

El folklore argentino se reunirá en un evento único.

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir un acontecimiento histórico para la música autóctona: se presentó de manera oficial la programación completa de la primera edición de República Folklore, un festival que desembarcarca en la capital los días 21 y 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad, con el objetivo de sumarse al circuito de las grandes celebraciones que mantienen viva la identidad cultural en cada rincón de la Argentina.

A lo largo de dos jornadas consecutivas, el predio contará con tres escenarios en simultáneo por los que desfilarán más de 50 artistas. La propuesta, pensada para capturar el interés de todas las generaciones, combinará la música en vivo con una feria gastronómica de carácter federal y diversas experiencias diseñadas para vivenciar las tradiciones del país desde múltiples dimensiones.

El gran atractivo del anuncio radica en el equilibrio de su grilla, la cual contempla tanto a las leyendas vivientes del género como a las nuevas expresiones que expanden sus fronteras actuales. La organización estructuró un line-up donde conviven los nombres más convocantes del folklore tradicional con figuras consolidadas de la canción popular e incluso osadas apuestas de la música urbana y el pop.

Qué artistas habrá en el República Folklore

Entre los principales atractivos se destaca la presencia de figuras indiscutidas como el Chaqueño Palavecino, Abel Pintos, Soledad y Los Nocheros, a quienes se suman el carisma de Lázaro Caballero, Jorge Rojas y una fuerte sorpresa en el plano de las fusiones contemporáneas con la participación de Cazzu. La fuerza del folklore norteño y festivalero estará asegurada de la mano de Los Manseros Santiagueños, Los Tekis y Sergio Galleguillo.

Soledad Pastorutti.

La grilla también rinde honores a los pilares fundamentales de la música de raíz, reuniendo a Peteco Carabajal, el Dúo Coplanacu, Teresa Parodi, y Cuti y Roberto Carabajal. Completando este segmento de gran trayectoria se presentarán Ahyre, Facundo Toro junto a Los Nombradores del Alba, Los de Imaginari, Orozco - Barrientos, Los Alonsitos, el virtuosismo de Nahuel Pennissi y el histórico ensamble de Los 4 de Córdoba junto a Por Siempre Tucu.

Chaqueño Palavecino.

El festival se posiciona además como una vidriera fundamental para los nuevos valores y las propuestas emergentes que conquistan al público en las plataformas y peñas actuales. El listado de confirmados incluye a Maggie Cullen, Carafea, la uruguaya Catherine Vergnes, Diableros Jujeños, Juanjo Abregú, Gauchos of the Pampa, La Callejera, Los Bofill, Nacho Cuellar, Mariana Carrizo, Néstor Garnica, Paquito Ocaño, Sele Vera, Tomás Lipán, Nati Pastorutti, Wara Calpanchay, Los Tabaleros y Malena Garnica, entre muchos otros.