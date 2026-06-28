Venezuela entra en horas cruciales para rescate de desaparecidos tras devastadores terremotos

Consecuencias de los terremotos en Caraballeda

Venezuela entró el domingo en horas ​cruciales para poder hallar a más sobrevivientes de los dos potentes terremotos que azotaron el país a mitad de la semana y que, hasta el momento, dejaban al menos 1.450 fallecidos y decenas de miles de desaparecidos.

Según especialistas, pasadas 72 horas tras un sismo, se reducen drásticamente las ‌probabilidades de encontrar sobrevivientes. La noche del miércoles, dos potentes ‌sismos dobles sacudieron al país, ya sumido en una profunda crisis política y económica. El estado costero La Guaira, a unos 40 kilómetros al norte de Caracas, ha sido el más afectado. Allí, decenas de edificios colapsaron como castillos de naipes y se transformaron en montañas de arena y escombros.

"Continúa la búsqueda denodada, el esfuerzo supremo (...) para salvar las vidas de los venezolanos que encontremos. Cada vida salvada es un milagro, cada vida salvada es la respuesta al esfuerzo de miles de personas que agradeceremos para siempre", dijo Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

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"Estamos en horas críticas, en horas cruciales para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o que no pueden regresar, por ​alguna razón, a sus viviendas", agregó el funcionario.

El ⁠sábado, la cifra de fallecidos había subido a 1.430, mientras equipos de rescate internacionales seguían llegando a La Guaira.

"En el parte del día de hoy ‌debemos reportar que la cifra de fallecidos llega a 1,450 personas, mujeres y hombres que perdieron la vida como consecuencia de ⁠la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país en su historia", informó Rodríguez, ⁠quien agregó que 3.150 personas permanecían heridas, 12.721 damnificadas y 774 edificios habían colapsado.

Familiares y voluntarios pasaron días sacando sobrevivientes y cuerpos de entre los escombros antes de la llegada de los más de 2.600 rescatistas extranjeros, quejándose a menudo de la escasez de equipo pesado y de la limitada presencia gubernamental, mientras las ⁠más de 500 réplicas agravaban los daños y mantenían a los pobladores en vilo.

Aunque el Gobierno ha dado una cifra de cientos de ​desaparecidos o atrapados, cerca de 50.000 personas figuran como desaparecidas en un sitio web promovido por la oposición. Esta ‌cifra representa un ligero descenso con respecto al sábado, cuando se registraron ‌55.000 personas desaparecidas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés) estimó que los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 podrían haber ⁠causado más de 10.000 muertos, lo que los situaría entre los más letales de Latinoamérica durante el siglo XXI.

ESPERANZA

A pesar de que se agotaban las esperanzas con el paso de las horas, el fin de semana hubo algunos rescates exitosos, como el de un niño de 11 años que fue extraído con vida de entre las ruinas de un edificio el sábado por una unidad especializada de Colombia, tras una operación de cinco horas.

El menor fue hallado consciente y con una ​fractura en el brazo, después ‌de pasar tres días bajo los escombros.

Otro niño, de casi la misma edad, fue rescatado la madrugada del domingo por personal del Ejército mexicano en La Guaira tras seis horas de labores.

"Después de horas de trabajo en equipo, Belkys Barreto, fue rescatada con vida. ¡Cuando la esperanza está en el corazón, nada lo detiene!", escribió Delcy Rodríguez al compartir un video del rescate de Barreto en Caraballeda, una localidad costera del estado La Guaira. En las imágenes, se ve a varios rescatistas sacar de un inmueble en ruinas a Barreto, de 60 años, en una ⁠camilla naranja mientras la gente que la espera corea su nombre.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, dijo que Barreto permaneció atrapada 86 horas bajo los escombros y, luego de 11 horas, rescatistas venezolanos, salvadoreños y peruanos la pudieron liberar.

"Aunque nuestros médicos estabilizaron a Belkys en el campamento, su estado de salud aún es delicado. Por lo que contratamos un helicóptero privado y la trasladamos a una clínica privada en Caracas, donde ya está recibiendo la mejor atención posible. Que Dios la bendiga y le dé fortaleza", escribió Bukele en X.

El Gobierno compartió videos de Delcy Rodríguez reuniéndose con rescatistas internacionales el sábado por la noche, donde informó que ese día habían logrado rescatar a 33 personas.

En Caraballeda, rescatistas estadounidenses trabajaban el sábado junto a los voluntarios civiles que aún permanecían en el lugar, algunos de los cuales buscaban a sus familiares.

Inicialmente, los rescatistas habían ‌pintado con aerosol sobre los escombros el nombre del edificio de apartamentos que solía estar allí, pero para el sábado por la noche también marcaban los escombros con códigos que indicaban que creían que no quedaba ninguna persona con vida entre las ruinas.

El domingo el papa León XIV expresó su solidaridad con Venezuela.

"Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales", dijo el pontífice en español ante los fieles reunidos para la oración del Ángelus dominical en Roma.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó en una publicación en X ‌el domingo que el bloque de países ha movilizado 5 millones de euros (5,9 millones de dólares) en ayuda de emergencia para las comunidades afectadas en el país latinoamericano. Kallas señaló que había hablado con Rodríguez para expresar la solidaridad de Europa con el pueblo venezolano.

También se espera que en los próximos días Estados Unidos anuncie un paquete de financiamiento ‌por valor de cientos de millones de ⁠dólares.

El desastre podría tener consecuencias políticas para Rodríguez, quien se ha presentado como una agente de cambio a pesar de haber sido vicepresidenta de su predecesor, Nicolás Maduro, hoy preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico.

Un funcionario de la Casa Blanca también declaró a ​Reuters que la insistencia de la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien abandonó Venezuela a fines del año pasado, en obtener ayuda estadounidense para regresar a su país está frustrando a altos funcionarios en Washington, quienes consideran que es demasiado pronto después del desastre.

Con información de Reuters