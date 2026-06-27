Canadiense Davies está en condiciones de jugar ante Sudáfrica, dice DT Marsch

El defensa canadiense Alphonso Davies reacciona tras el partido contra Suiza durante un encuentro del Grupo B de la Copa Mundial

Por Ed ​White

INGLEWOOD, EEUU, 27 jun (Reuters) - El capitán de Canadá, ‌Alphonso Davies, ‌está en condiciones de jugar el partido de dieciseisavos de final del domingo frente a Sudáfrica, dijo el seleccionador Jesse ​Marsch.

Davies se ⁠ha estado recuperando de ‌una lesión en el ⁠tendón de ⁠la corva que sufrió en la semifinal de la Liga ⁠de Campeones en el ​partido del Bayern ‌Munich frente al ‌Paris Saint-Germain.

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"Ahora que tenemos ⁠a Alphonso de vuelta, sano y listo para jugar, creo que ​es ‌un gran momento para el equipo y un gran impulso", dijo Marsch el sábado.

Davies quería ⁠saltar al campo en el partido pasado de Canadá en el Grupo B, contra Suiza, que el coanfitrión perdió 2-1, pero Marsch le dijo ‌al jugador de 25 años que era demasiado pronto.

"Fue duro ver esos tres partidos", dijo Davies. "Fue doloroso. Lo ‌único que quieres es jugar".

Marsch explicó que su objetivo ‌era proteger ⁠a Davies. "Hay que tratarlos (a los jugadores) como ​si fueran Ferraris", añadió.

Con información de Reuters