Milei asiste a la cumbre del Mercosur en Paraguay en medio de tensiones con Brasil

El presidente Javier Milei participará de la cumbre de presidentes del Mercosur que se realizará en Asunción, Paraguay, este lunes y martes, en medio de fuertes tensiones políticas con Brasil y de una agenda local dominada por la renuncia de Manuel Adorni y la designación de su reemplazante.

Milei arribará al encuentro del Mercosur condicionado por la desconfianza del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva frente al acuerdo arancelario bilateral alcanzado recientemente entre Buenos Aires y Washington, las diferencias por el pedido de la Argentina para sumarse al Tratado Transpacífico y la negativa tajante de la gestión libertaria a habilitar un eventual regreso de Venezuela al bloque de comercio.

Los puntos de tensión entre Argentina y Brasil en la previa de la cumbre del Mercosur

La cumbre regional tiene confirmada la asistencia de siete presidentes y de distintas delegaciones internacionales, y su agenda formal estará centrada en el avance del acuerdo comercial con la Unión Europea y en la apertura de conversaciones oficiales con Japón.

No obstante, la discusión principal estará atravesada por la preocupación de la diplomacia brasileña ante las posibles alteraciones comerciales que podría provocar la quita de aranceles para más de 1.600 bienes provenientes de Estados Unidos, medida adoptada por el Gobierno argentino en febrero.

A este foco de conflicto se suma la formalización del pedido de adhesión de la Argentina al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, una gestión impulsada por la Cancillería que abre un interrogante geopolítico inédito al situar al país en un mismo espacio comercial con el Reino Unido.

Al mismo tiempo, la situación institucional venezolana funcionará como otro elemento de tensión latente. Si bien Brasil, Colombia y algunos sectores del Gobierno paraguayo expresaron durante los últimos meses su voluntad de volver a debatir la reincorporación del país caribeño al bloque, la representación argentina conserva la decisión de utilizar su derecho a veto.

La posición técnica de Buenos Aires se apoya en el incumplimiento de la cláusula democrática de Ushuaia y de los protocolos normativos por parte de Caracas, criterio que no se modificó ni siquiera después del intercambio técnico abierto por la asistencia humanitaria ante los recientes sismos.

La agenda de Milei en Buenos Aires antes de la cumbre del Mercosur

Como señal de la brecha ideológica que divide a las mayores economías del Cono Sur, la agenda oficial incluye un gesto político de alto contenido simbólico antes del traslado hacia la capital paraguaya.

Ese mismo lunes, cuando comiencen las deliberaciones del Mercosur, Milei recibirá en Buenos Aires al senador brasileño Flavio Bolsonaro, referente central de la oposición a Lula da Silva rumbo a las elecciones presidenciales de octubre, en un gesto que refuerza un clima de enfrentamiento bilateral abierto.

Todavía no se difundió oficialmente en qué día y hora ocurrirá la llegada de Milei a Asunción. El lunes, además de su encuentro con Flavio Bolsonaro, la agenda del Presidente estará marcada por los cambios en el Gabinete.

Tras la renuncia de Adorni a la Jefatura de Gabinete, Milei debe oficializar a su reemplazante. También tendrá que definirse quién aterrizaría en esta última cartera en reemplazo del funcionario, o si, al contrario, Interior será absorbida por la Jefatura de Gabinete como hasta mediados de 2025.

Por eso, se aguarda una jornada larga en Casa Rosada con el debut de los nuevos funcionarios, mientras debe decidirse si su jura ocurrirá antes o después del viaje del mandatario a Paraguay.