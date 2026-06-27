Una serie mexicana arrasa en Netflix.

Netflix tiene una serie ideal para aquellos que tienen ganas de maratonear este fin de semana, disfrutando de estar adentro ante las temperaturas bajas. Se trata de Rosario Tijeras, producción que fue hecha en México por las compañías Sony Pictures Television y Teleset para la señal TV Azteca.

Esta propuesta es una adaptación de la serie colombiana homónima estrenada en 2010 -cuya matriz original proviene de la novela literaria escrita por Jorge Franco- y el libreto mexicano responsabilidad de Adriana Pelusi y Carlos Quintanilla Sakar. El proyecto inició su transmisión el 30 de octubre de 2016 a través de la frecuencia Azteca Trece, trasladándose a partir de su segunda etapa al canal Azteca 7, donde concluyó su recorrido el 14 de diciembre de 2019.

El reparto principal de la ficción estuvo encabezado por Bárbara de Regil, José María de Tavira, Antonio Gaona y Sebastián Martínez, al frente de un elenco de carácter coral. El desarrollo de la historia se enfoca en la juventud de María del Rosario López Morales, una mujer que habita en un asentamiento de alta complejidad del sector nororiente de la Ciudad de México.

El relato plantea un contraste entre su personalidad y las características del entorno, mostrando cómo genera temor entre sus adversarios y afecto en su círculo cercano, mientras entabla vínculos sentimentales con dos figuras clave: Antonio Bethancourt y Emilio Echegaray. La estructura narrativa utiliza la técnica del recuerdo a partir de un suceso crítico: Antonio, ya graduado como arquitecto, y su allegado Emilio trasladan de urgencia a una clínica médica a Rosario, quien presenta heridas de gravedad tras haber sido víctima de un ataque con armas de fuego por parte de un sicario.

Rosario Tijeras.

Durante la espera del parte médico, el personaje de Antonio reconstruye cronológicamente el pasado de la joven, rememorando su transición desde una adolescencia con aspiraciones de progreso hasta su posterior inserción en las dinámicas de la delincuencia organizada y el sicariato, en paralelo al período en que él se desempeñaba como pasante universitario.

Reparto de Rosario Tijeras