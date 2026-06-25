Tiene solo 8 capítulos, es el fenómeno de Netflix y ya lidera el ranking mundial

Con apenas ocho episodios, el thriller basado en una novela de Harlan Coben alcanzó 24 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días.

La miniserie "Te encontraré" se convirtió en el mayor éxito de Netflix en lo que va de 2026.

Con apenas ocho episodios, el thriller basado en una novela de Harlan Coben alcanzó 24 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días y se ubicó como la serie más vista de la plataforma en más de 50 países.

¿De qué trata "Te encontraré"?

La historia sigue a David Burroughs, un hombre condenado a cadena perpetua por el presunto asesinato de su hijo. Cinco años después, una fotografía cambia por completo su realidad: la imagen sugiere que el niño podría seguir con vida.

Convencido de que fue víctima de una conspiración, David escapa de prisión para descubrir la verdad, limpiar su nombre y encontrar a su hijo. La producción combina misterio, drama familiar y suspenso, una fórmula que caracteriza a las adaptaciones de las novelas de Harlan Coben.

Creada por Robert Hull junto con el propio Harlan Coben, quien participó en la adaptación de su novela homónima, el elenco está encabezado por Sam Worthington, acompañado por Britt Lower, Milo Ventimiglia, Chi McBride y Logan Browning.

A pocos días de su estreno, "Te encontraré" acumuló 24 millones de visualizaciones y más de 131 millones de horas reproducidas, convirtiéndose en el mejor debut de una serie de Netflix durante 2026 y superando el registro que hasta entonces ostentaba "Él y ella".

Además de liderar el Top 10 global, la miniserie alcanzó el primer puesto en decenas de mercados internacionales, consolidando una vez más el éxito de las producciones basadas en las obras de Harlan Coben dentro del catálogo de la plataforma.

Ficha técnica de "Te encontraré"