Mensajes de voz para Isabelle: así es la comedia romántica tendencia en Netflix que todos están comparando con un clásico de Tom Hanks.

Netflix volvió a encontrar una fórmula ganadora con Mensajes de voz para Isabelle, una película que reconfigura la comedia romántica con una historia que conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo. Desde su estreno, el filme se instaló entre los contenidos más vistos de la plataforma.

La película sigue la historia de Jill, una joven pastelera que intenta reconstruir su vida después de sufrir una pérdida devastadora: la muerte de su hermana menor, Isabelle. Como una forma de mantener vivo el vínculo con ella, continúa enviando mensajes de voz al antiguo número de teléfono de la joven, sin saber que la línea ya fue reasignada a otra persona.

Del otro lado se encuentra Wes, un agente inmobiliario que comienza a recibir esos audios cargados de emociones, recuerdos y confesiones personales. Lo que en un principio parece una simple equivocación termina transformándose en una conexión inesperada. A medida que escucha los mensajes, Wes empieza a conocer a Jill a través de sus palabras y desarrolla un profundo interés por una mujer a la que jamás vio en persona. Mensajes de voz para Isabelle utiliza esa premisa para explorar temas como el duelo, la resiliencia y la manera en que las personas encuentran nuevos caminos para seguir adelante después de atravesar momentos difíciles.

Mensajes de voz para Isabelle está protagonizada por Zoey Deutch, quien interpreta a Jill, y Nick Robinson en el papel de Wes. Ambos encabezan un elenco que también incluye a Nick Offerman, Ciara Bravo, Lukas Gage y Harry Shum Jr. La química entre los protagonistas y la sensibilidad con la que está narrada la historia fueron algunos de los aspectos más destacados por los espectadores desde su llegada al catálogo.

El clásico con Tom Hanks que es punto de comparación y el fenómeno de la película en Argentina

Uno de los elementos que más llamó la atención es la forma en que la película adapta al mundo actual una idea clásica del género romántico. Si en otras épocas las historias de amor nacían a través de cartas o correos electrónicos, aquí el vínculo se construye mediante mensajes de voz, un recurso que aporta cercanía y permite que el público conozca a los personajes de una manera particularmente íntima. De hecho, muchas críticas compararon Mensajes de voz para Isabelle con la clásica Tienes un email, con Tom Hanks y Meg Ryan.

El éxito no tardó en reflejarse en los rankings de Netflix. Durante sus primeros días en la plataforma, Mensajes de voz para Isabelle logró ubicarse entre las películas más vistas en decenas de países y alcanzó el primer puesto en más de 70 mercados internacionales, consolidándose como uno de los mayores éxitos recientes del servicio de streaming. En Argentina, la producción también consiguió una rápida repercusión. Desde su estreno se mantuvo entre los títulos más populares del catálogo local.