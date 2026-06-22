Todos le temen en Hollywood, es el "mimado" de Netflix y vuelve con una serie de animación para adultos

Le temen en Hollywood, es el "mimado" de Netflix y vuelve con una serie de animación.

El actor Ricky Gervais, poseedor de una de las lenguas más afiladas de Hollywood (motivo por el que le temen muchas celebridades de la industria del entretenimiento), vuelve a Netflix tras el éxito de su serie dramática After Life: su nueva apuesta lo tendrá nuevamente en la comedia para adultos, pero en formato animado. Las claves de Gatos callejeros, el nuevo show del comediante que creó The Office.

Gatos callejeros, la nueva serie de Ricky Gervais en Netflix, llegará el 7 de agosto. A modo de adelanto, la plataforma de streaming lanzó un mordaz trailer en el que su protagonista, Gus, un gato gordinflón, y sus amigos felinos malhablados se buscan la vida como pueden. "Hola, chicos. ¿Cómo estamos?", pregunta uno de los amigos de Gus, que se encuentran tirados en un sofa roto. "Con hambre, con sueño y de muy mal humor", responde Gus. La siguiente escena descubre que el plan del día para ellos es buscar la casa de una pequeña gata, distraerse enseguida y "matar algo".

Gatos callejeros es una serie creada por Ricky Gervais, quien además ejerce como director junto a Elliot Dear. La ficción estará compuesta por seis episodios y contará con un reparto de voces originales encabezado por el propio Gervais en el papel de Gus. Completan el elenco de voces de la nueva serie de Netflix en su versión original otros nombres Tom Basden, Andrew Brooke, David Earl, Kerry Godliman, Jo Hartley, Diane Morgan, Natalie Cassidy y Tony Way.

Todas las películas, series y especiales de stand up de Ricky Gervais en Netflix

After Life (2019-2022)

Derek (2012-2014)

Special Correspondents

David Brent: Life on the Road

Ricky Gervais: Humanity (2018)

Ricky Gervais: SuperNature (2022)

Ricky Gervais: Armageddon (2023)

Ricky Gervais: Mortality (2025)

Gatos Callejeros será su noveno trabajo para Netflix, luego de cuatro especiales de stand up, dos películas y dos series originales. Aunque todavía no está confirmado, los fanáticos de Gervais especulan con que su nuevo unipersonal (Legend) podría arribar próximamente en la plataforma de streaming de la gran N roja.

Además, el servicio aloja algunos clásicos de Gervais en el cine, como la comedia romántica Ghost Town (que protagonizó junto a Tea Leoni y Greg Kinnear), en la que encarnó a un dentista malhumorado capaz de comunicarse con fantasmas y resolver los problemas que los atan al mundo terrenal y no les permiten llegar al más allá.