HBO anunció que la serie de Harry Potter rescata un personaje que las películas eliminaron

El personaje de los libros de Harry Potter que las películas eliminaron.

La serie de Harry Potter, protagonizada por Dominic McLaughlin como el intrépido mago, llegará a HBO Max en diciembre del 2026 y recientemente se confirmó la presencia de un querido personaje creado por J.K Rowling que fue eliminado de Harry Potter y la piedra filosofal. De quién se trata y cuál es su importancia en la primera entrega de la saga.

Según confirmó Variety, Peter Serafinowicz (Dead Hot) fue elegido para interpretar a Peeves, el caótico poltergeist de la escuela de magia y hechicería Hogwarts. Se trata de un personaje importante en el universo de las novelas de J.K Rowling y uno de los fantasmas más populares del castillo mágico. El actor es un cómico británico famoso por haber interpretado al superhéroe garrapata en la serie The Tick y por poner la voz a Darth Maul en Star Wars: La amenaza fantasma.

En los libros de Harry Potter Peeves es un fantasma que habita en Hogwarts desde mucho antes de la llegada de Harry Potter. A diferencia de otros fantasmas, que son manifestaciones de personas fallecidas, Peeves nunca estuvo vivo. Es una manifestación mágica del caos y su principal actividad consiste en gastar bromas, romper objetos y molestar a profesores y estudiantes, sembrando problemas por donde pasa.

Su papel en el universo Harry Potter se vuelve más importante en el quinto libro, Harry Potter y la orden del fénix, cuando Peeves se convierte en un aliado de la resistencia estudiantil contra Dolores Umbridge, la directora de Hogwarts. También toma partido en la batalla final contra Lord Voldemort narrada en el séptimo y último libro, Harry Potter y las reliquias de la muerte, donde protege el castillo atacando a los invasores.

¿Por qué Peeves no apareció en las películas de Harry Potter?

Inicialmente, estaba previsto que el cómico británico Rik Mayall, fallecido en 2014, iba a interpretar a Peeves en la franquicia protagonizada por Daniel Radcliffe. Sin embargo, según explicó Chris Columbus (director de la primera entrega) en Radio Times, en 2025, fue eliminado debido a las limitaciones de tiempo: "No tuvimos tiempo de renderizar a Peeves mediante CGI".

"Grabé unas cuantas escenas, luego me fui a casa a por el dinero -una cantidad considerable- y, un mes después, me dijeron: 'Rik, lo sentimos, pero no estás en la película", sostuvo el actor en una entrevista en 2011, en la que también confesó que engañó a su representante para conseguir el papel diciendo que Harry Potter era su libro favorito.