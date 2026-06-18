La crítica la amó, pero Netflix le bajó el pulgar: la serie de los creadores de Stranger Things fue cancelada

Netflix confirmó la cancelación de The Boroughs tras su primera temporada.

Netflix decidió no renovar la serie The Boroughs, producida por los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de Stranger Things, para una segunda temporada y la noticia se sintió como un baldazo de agua fría, ya que desde su estreno en la plataforma fue elogiada por todos los críticos especializados. Las razones que llevaron a la decisión de cancelar el show que fue vendido como una secuela "emocional" de la historia de Eleven y el Upside Down.

Según información de Deadline, el equipo de guionistas de The Boroughs ya estaba trabajando en los libros para una eventual segunda temporada (se hablaba incluso de un plan de tres temporadas), pero la serie de Jeffrey Addiss y Will Matthews no pasó el filtro de audiencia de Netflix, pese a las excelentes críticas (en Rotten Tomatoes se mantiene con 97% de valoraciones positivas) de la prensa especializada.

En su primer fin de semana The Boroughs tuvo una audiencia de 5,6 millones de espectadores y luego de su primera semana ese número creció a 9,5 millones. Pero a la semana siguiente el número cayó estrepitosamente a 3,7 millones de espectadores, por lo que Netflix optó por bajar el pulgar para una nueva temporada.

De qué trata The Boroughs

The Boroughs sigue la historia de una comunidad de jubilados aparentemente pintoresca, donde un grupo de héroes improbables debe unirse para evitar que una amenaza de otro mundo les robe lo único que no tienen... tiempo. La serie tiene un elenco de primer nivel encabezado por Alfred Molina y Geena Davis, junto a Alfre Woodard, Denis O’Hare, Clarke Peters, Bill Pullman, Carlos Miranda, Seth Numrich, Jena Malone, Alice Kremelberg, Eric Edelstein. A ellos se suman varios intérpretes en papeles recurrentes, entre los que figuran Rafael Casal, Ed Begley Jr., Jane Kaczmarek, Eric Edelstein, Dee Wallace y Mousa Hussein Kraish.

La serie cuenta con 8 capítulos y forma parte de un plan de proyectos de los Duffer con Netflix, que incluyen el reciente estreno de la serie de terror Algo terrible está a punto de suceder y Stranger Things: Tales From '85, además de proyectos para seguir expandiendo el universo de su serie más famosa.