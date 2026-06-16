Vuelve Love is Blind a Netflix: tras el intento de femicidio, Wanda Nara y Darío Barassi "reinician" el show y explicaron las reglas

Love is Blind Argentina: cuándo se estrena la temporada 2.

Netflix anunció la fecha de estreno de la segunda temporada de Love is Blind Argentina tras el juicio de Emily Cecco contra Santiago Martínez por intento de femicidio. A través de un trailer, la plataforma reveló a los nuevos participantes mientras que Wanda Nara y Darío Barassi presentaron las reglas del juego.

"¿Vale la pena jugarlo todo por amor? Un grupo de hombres y mujeres se dispone a averiguarlo mientras navega las agitadas aguas del romance y la desilusión", reza la sinopsis de Love is Blind: Argentina, reality que volverá a estar conducido por Wanda Nara y Darío Barassi y se estrenará el 28 de junio. El show tendrá estreno en 4 partes y aún no se sabe cuántos episodios saldrán en cada una de ellas:

28 de junio.

5 de julio.

12 de julio.

16 de julio.

Cuáles son las etapas de Love is Blind

A lo largo de varias semanas, los participantes atraviesan distintas etapas que ponen a prueba la profundidad de sus sentimientos y la solidez de sus decisiones. La experiencia comienza en las denominadas "cabinas", espacios aislados donde hombres y mujeres solteros mantienen conversaciones sin ningún tipo de contacto visual. Durante varios días, los participantes conocen a diferentes personas, comparten aspectos íntimos de sus vidas y construyen vínculos basados exclusivamente en la comunicación. El objetivo es generar una conexión emocional que vaya más allá de la apariencia física.

A medida que avanzan las conversaciones, algunos participantes encuentran afinidades más profundas y deciden dar un paso decisivo: el compromiso matrimonial. En una de las instancias más emblemáticas del formato, uno de los integrantes de la pareja realiza una propuesta de casamiento. Solo después de aceptar el compromiso ambos pueden verse cara a cara por primera vez.

Tras ese esperado encuentro, las parejas viajan juntas para disfrutar de una especie de luna de miel. Lejos de las cabinas, comienza una nueva etapa en la que deben comprobar si la química emocional construida previamente puede sostenerse en el plano físico y en la convivencia cotidiana.

El regreso a la vida real representa uno de los desafíos más importantes del programa. Las parejas se instalan juntas y deben adaptarse a rutinas, obligaciones laborales, diferencias de personalidad y proyectos de vida. Además, conocen a las familias y amigos de sus futuros cónyuges, un factor que suele sumar tensiones y cuestionamientos a la relación.

Mientras se acerca la fecha de la boda, los participantes se enfrentan a decisiones cada vez más complejas. Los preparativos para la ceremonia conviven con dudas, conflictos y conversaciones fundamentales sobre el futuro. El tiempo corre y la gran pregunta permanece intacta: ¿el amor realmente puede ser ciego? La respuesta llega en el altar. Frente a familiares, amigos y cámaras, cada integrante de la pareja debe decidir si desea casarse o poner fin a la relación. Ese momento constituye el punto culminante de la temporada y suele ofrecer algunos de los instantes más emotivos e inesperados del ciclo.

Finalmente, meses después del desenlace, los participantes vuelven a reunirse en un episodio especial para analizar lo ocurrido durante la experiencia, revelar el estado actual de sus relaciones y responder a las preguntas que quedaron abiertas tras el final. En algunas temporadas, además, se producen especiales adicionales que muestran cómo continuaron sus vidas una vez apagadas las cámaras.