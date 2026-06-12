Netflix reveló la fecha de estreno de Villaflor, su película sobre Azucena Villaflor y la infiltración de Astiz en Madres de Plaza de Mayo

Verónica Llinás como Azucena Villaflor en Villaflor, la nueva película de Santiago Mitre.

Netflix reveló las primeras imágenes de Villaflor, la nueva película de Santiago Mitre protagonizada por Verónica Llinás como Azucena Villaflor y Peter Lanzani como el “Rubio” Alfredo Astiz.

Basado en hechos reales, este thriller político combina espionaje, drama histórico y sigue durante 1977 dos historias que avanzan en direcciones opuestas. Por un lado, el “Rubio” (Lanzani), teniente de la Armada recibe la misión de infiltrarse en la iglesia de la Santa Cruz, donde un grupo de familiares comienza a organizarse para reclamar por sus desaparecidos. Por el otro, Azucena Villaflor (Llinás) transforma la búsqueda de su hijo en un acto de resistencia colectiva que desafía la Dictadura Militar.

Verónica Llinás como Azucena Villaflor.

A medida que el “Rubio” gana la confianza de la monja francesa Alice Domon y luego la de Azucena, la película retrata simultáneamente el nacimiento de una forma inédita de resistencia civil contra el terrorismo de Estado y la operación de infiltración destinada a destruirla.

Peter Lanzani como Alfredo Astiz.

Escrita por Santiago Mitre y Mariano Llinás, producida por La Unión de los Ríos (Argentina) y Maneki Films (Francia), la película cuenta además con un destacado elenco. Camille Cottin interpreta a Alice Domon, una de las monjas francesas que integran el Grupo de la Santa Cruz.

Junto a ella, Soledad Villamil, Valeria Lois, Susana Pampin, Alicia Guerra, Vivian El Jaber, Azul Lombardía, Mariela Acosta, Paula Ransenberg, Juliana Muras y Muriel Santa Ana, le dan vida a algunas de las mujeres que acompañaron a Azucena en los primeros pasos de las Madres de Plaza de Mayo, uno de los movimientos sociales de mayor trascendencia política en la Argentina. Completan el elenco Antonia Bengoechea, José Mehrez y Enrique Piñeyro, entre otros.

Verónica Llinás, Soledad Villamil, Valeria Lois y gran elenco como las Madres de Plaza de Mayo.

El rodaje, que concluyó hoy, se extendió por 12 semanas en distintas locaciones de Buenos Aires, Avellaneda, Berazategui, Lanús, Tres de Febrero, Vicente López, San Isidro, Lomas de Zamora y el Partido de la Costa.

Acerca de Santiago Mitre

Santiago Mitre nació en Buenos Aires en 1980. Es guionista-director de El Estudiante, La Patota, La Cordillera y Pequeña Flor. Es socio en la productora La Unión de los Ríos. Su película Argentina, 1985, fue estrenada en la Competencia Internacional de la Biennale di Venezia, obtuvo el Premio Globo de Oro a la Mejor Película Internacional; los Premios Goya y Platino a la Mejor Película Iberoamericana, y fue nominada al BAFTA y al Oscar de la Academia.